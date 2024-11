Nowi "Piraci z Karaibów" w drodze. Kiedy ruszą prace na planie?

Zobacz zwiastun filmu "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"

Jak podaje blog World of Reel, zdjęcia do niezatytułowanego projektu ze świata "Piratów z Karaibów" zaplanowane są na koniec 2025 roku. Materiał powstanie na Saint Vincent i Grenadynach. Jak na razie nie wiadomo, kto znajdzie się w obsadzie, ale powrót Johnny'ego Deppa do roli kapitana Jacka Sparrowa wydaje się mało prawdopodobny.Wcześniej w tym roku producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że trwają prace nad dwoma filmami z cyklu – rebootem z nową obsadą oraz kobiecym spin-offem, którego gwiazdą miała być Margot Robbie . W rozmowie z Entertainment Weekly powiedział:Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ Aktualnie cykl "Piraci z Karaibów" zamyka " Zemsta Salazara " z 2017 roku. Johnny'emu Deppowi partnerowali w nim m.in. Javier Bardem Geoffrey Rush . Przypominamy zwiastun:Wyczerpawszy dotychczasowe szczęście, Jack Sparrow odkrywa, że jego stary wróg, okrutny kapitan Salazar i jego armia umarlaków uwolniła się z Diabelskiego Trójkąta. Jedyne czego pragną to wymierzyć kapitanowi Czarnej Perły należytą mu karę. W ucieczce przed upiornych zbiegów może mu pomóc jedynie potężny artefakt – trójząb Posejdona, dający jego właścicielowi pełną kontrolę nad morzami.