ZWIASTUN: Sean Penn razem z córką w nowym reżyserskim projekcie "Flag Day"

Przed Wami pierwszy zwiastun nowego reżyserskiego projektu Seana Penna pt. " Flag Day ". Laureat Oscara za " Rzekę tajemnic " oraz " Obywatela Milka " nie tylko stanął za kamerą filmu, ale i zagrał w nim główną rolę. Na ekranie partnerują mu jego córka Dylan Penn oraz syn Jack Penn.Fabuła " Flag Day " opowiada o ojcu z kryminalną przeszłością, który robi wszystko, by zapewnić lepsze życie swojej córce. Autorami scenariusza opartego na książce Jennifer Vogel "Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life" są Jez Butterworth Na ekranie zobaczymy też m.in. Katheryn Winnick Film zadebiutował właśnie na festiwalu w Cannes. Premiera szerokiej dystrybucji planowana jest na 20 sierpnia.