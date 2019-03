Zac Efron spotka Strażników Galaktyki?

Getty Images © Rich Polk



Choć naprzyjdzie nam jeszcze długo poczekać, to po sieci już krążą plotki na temat nowych gwiazd w widowisku. Podobno szansę na angaż ma Zac Efron Jeśli wierzyć niepotwierdzonym doniesieniom, gwiazdaostatnio widziana jako Ted Bundy wmiałby zagrać Adama Warlocka. Postać ta została zapowiedziana w jednej ze scen po napisachjako nowa broń biologiczna stworzona przez Ayeshę do walki ze Star-Lordem i jego wesołą kompanią.Plotki sugerują jednak, że choć Efron jest obecnie faworytem do tej roli, to nie jest jedynym kandydatem. W wyścigu liczy się Lucas Till , którego mogliśmy oglądać w odchodzącym do lamusa uniwersum X-Men studia 20th Century Fox, gdzie grał Havoca.Adam Warlock po raz pierwszy pojawił się w komiksach w 1967 roku. Został on stworzony jako istota idealna. I choć posiada olbrzymie spektrum supermocy, to jego charakter trudno uznać za doskonały w każdym aspekcie. W komiksach był w stanie pokonać Thanosa dzierżącego Rękawicę Nieskończoności, sam ją przez chwilę nosił i założył Infinity Watch.Przypomnijmy, że choć scenariusz trzeciej częścijest już w zasadzie gotowy, to realizacja filmu nie rozpocznie się w najbliższym czasie. Wszystko dlatego, że James Gunn zobowiązał się wcześniej wyreżyserować nowy