Zdjęcia do "Avengers 4" zakończone

Bracia Russo ogłosili na Twitterze, że zakończyli prace na planie czwartej częściWpis zilustrowali zdjęciem, które przedstawia... No właśnie, co przedstawia?Reżyserski duet ma teraz ponad sześć miesięcy na postprodukcję i ewentualne dalsze dokrętki. Premierę widowiska zaplanowano bowiem na 3 maja 2019 roku.Film zrelacjonuje drugie starcie drużyny tytułowych superbohaterów z szalonym tytanem Thanosem ( Josh Brolin ). Scenariusz tak jak w przypadkunapisali Christopher Markus Stephen McFeely . W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Downey Jr Zanim spotkamy się po raz kolejny z Avengers, na ekrany zawita jeszcze jeden film z uniwersum Marvela.trafi do kin 8 marca.Przypomnijmy, żeokazała się jednym z większych przebojów kasowych w historii kina, zarabiając ponad 2 miliardy dolarów.