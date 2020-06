Zdjęcia do "Wiedźmina" zostaną wznowione w sierpniu

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów serialu " Wiedźmin ". Koniec wymuszonego przez koronawirus przestoju na planie jest bliski. Jak podają zachodnie media, ekipa wróci do pracy 17 sierpnia.Przypomnijmy, że zdjęcia do drugiego sezonu " Wiedźmina " kręcono już na początku tego roku. W połowie marca zostały jednak wstrzymane po tym, jak pandemia koronawirusa przybrała na silę. Wtedy też okazało się, że grający w serialu Kristofer Hivju zaraził się wirusem, co spowodowało, że cała ekipa musiała przejść dwutygodniową kwarantannę.Zdjęcia do " Wiedźmina " kręcone będą w Arborfield Studios, które znajduje się niecałe 100 kilometrów na zachód od Londynu. Wielka Brytania już jakiś czas temu zezwoliła - oczywiście po spełnieniu rygorystycznych obostrzeń - na powrót filmowców do pracy. Na razie jednak żadna duża produkcja z tego nie skorzystała. Pierwszym ważnym tytułem, do którego zdjęcia zostaną wznowione, jest " Jurassic World: Dominion ". Prace nad nim ruszą 6 lipca.Na razie nie wiadomo, kiedy " Wiedźmin " powróci z nowym sezonem na platformę Netflix.