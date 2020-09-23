ILE? Nowy "Wiedźmin" najdroższym sezonem w historii cyklu

Ciekawe dane podaje Redanian Intelligence. Portal dotarł do informacji finansowych dotyczących serialu "Wiedźmin". Wiemy więc, ile Netflix wydał na realizację serialu inspirowanego prozą Andrzeja Sapkowskiego.
Liam Hemsworth jako Geralt. Ile kosztował 4. sezon "Wiedźmina"?
Z danych opublikowanych przez Redanian Intelligence wynika, że nadchodzący czwarty sezon serialu "Wiedźmin" będzie najdroższym w historii cyklu
. To niezwykle interesująca informacja zważywszy na fakt, że zmieniono w nim odtwórcę głównej roli. W pierwszych trzech sezonach gwiazdą był Henry Cavill
. W czwartym sezonie jego miejsce zajął Liam Hemsworth
.
Na produkcję najnowszej odsłony przygód Geralta z Rivii
Netflix wydał aż 221 mln dolarów
! To oznacza, że średni koszt jednego odcinka wynosi ok. 27 milionów.
Dla porównania: drugi, najdroższy dotąd, sezon "Wiedźmina
" kosztował 176,3 mln dolarów
. Na realizację trzecie sezonu Netflix wydał 175 milionów
, zaś na pierwszy sezon poszło 92,1 mln dolarów.
Dodatkowo Redanian Intelligence podaje, że spin-off "Wiedźmin: Rodowód krwi"
kosztował 51,5 mln dolarów,
a na szybko skasowany serial "The Rats"
platforma zdążyła wydać 20 milionów
. Ten projekt ostatecznie ujrzy światło dziennej formie filmu (choć na razie nie jest jasne, czy będzie to pełny metraż). Nie wiemy, ile wyniósł budżet filmu animowanego "Wiedźmin: Zmora Wilka"
.
W sumie więc całe uniwersum Wiedźmina kosztowało Netflix ponad 720 milionów dolarów.
Czwarty sezon "Wiedźmina
" zadebiutuje 30 października.
Teaser nowego sezonu "Wiedźmina"