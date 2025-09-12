Czym Netflix zaskoczy fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego w 4. sezonie "Wiedźmina"?

Pamiętacie piosenkę "Grosza daj Wiedźminowi"? Wygląda na to, że w czwartym sezonie serialu na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego, który aktualnie jest na etapie postprodukcji, usłyszymy nowy hit.
Czym zaskoczy nas czwarty sezon "Wiedźmina"?
Jak podaje portal Redanian Intelligence, w czwartym sezonie "Wiedźmina
" znajdzie się… sekwencja musicalowa. Jej bohaterem będzie oczywiście grany przez Joeya Bateya Jaskier
. Inspiracją dla niej będzie scena z "Chrztu ognia", w której bohaterowie zbliżają się do siebie, siedząc przy ognisku. Twórcy serialu zamierzają eksplorować historie każdego z nich – Geralta
, Jaskra
, Milvy, Cahira
i Regisa
.
Wspomnienia Jaskra
mają zostać przedstawione w konwencji musicalowej, w której wezmą udział wszyscy wymienieni wyżej bohaterowie, a także rywalizujący z nim bard Valdo Marx (Nathan Armarkwei Laryea
). Netflix jak na razie nie odniósł się do tych planów, ale informacje płynące z Redanian Intelligence zazwyczaj znajdowały pokrycie w rzeczywistości.
W czwartym sezonie "Wiedźmina
" wcielającego się w tytułową rolę Henry'ego Cavilla
zastąpi Liam Hemsworth
. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, wiadomo jednak, że trafi on na Netflix pod koniec października.
Zobacz zwiastun trzeciego sezonu "Wiedźmina"
Trzeci sezon "Wiedźmina
", w którym w tytułowej roli po raz ostatni wystąpił Henry Cavill
, trafił na Netflix w 2023 roku. Przypominamy zwiastun:
Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.