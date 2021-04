Zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" zakończone!

Netflix ogłosił koniec zdjęć do drugiego sezonu serialu " Wiedźmin ". Dokładna data premiery nie jest na razie znana, ale wiadomo, że nowe odcinki pojawią się na platformie jeszcze w tym roku.Od rozpoczęcia prac na planie minęło 158 dni. 15 lokalizacji w Wielkiej Brytanii, 89 członków obsady, około 1200 członków ekipy i cała masa nowych potworów - droga do zakończenia zdjęć była niemal tak spektakularna jak sam serial.Netflix opublikował specjalny materiał z planu, w którym możemy zobaczyć podekscytowanie obsady i ekipy - pod przewodnictwem showrunnerki Lauren Schmidt Hissrich - po zakończeniu zdjęć do długo oczekiwanej kolejnej części " Wiedźmina ". Zobaczcie wideo:Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.