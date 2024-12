Ze spin-offu "The Boys" do "Krzyku VII". Asa Germann dołącza do obsady horroru

Powiększa się obsada nowego "Krzyku"

Oficjalnie szczegółynie zostały ujawnione. W związku z tym nie wiemy, w kogo wcieli się Asa Germann . Można jednak bezpiecznie założyć, że znajdzie się po którejś stronie gonitwy z nożem: pytanie tylko, czy będzie gonił czy uciekał.Na razie wiemy jedynie, że Neve Campbell wraca do serii po nieobecności w " Krzyku VI "). Co gorsza, na celowniku znajdą się również najbliżsi bohaterki: jej mąż ( Patrick Dempsey ) i dzieci.Film wyreżyseruje, czyli scenarzysta oryginalnego " Krzyku ". Za fabułę odpowiada związany z serią od czasu rebootu w 2022 roku. W obsadzie są również Isabel May (która wcieli się w córkę Sydney) i Celeste O’Connor.Premierę filmu zapowiedziano na Asa Germann jest najbardziej znany jako Sam Riordan z serialu " The Boys " i jego spin-offu " Gen V ".