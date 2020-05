Zobaczcie, jak Zoë Bell bije się z plejadą gwiazd

Przykaz zostawania w domu - oprócz tego że frustrujący - bywa też inspirujący. Kolejne gwiazdy wpadają na kolejne pomysły, jak umilić sobie ten czas, i dzielą się nimi ze światem. Teraz do tego grona dołączyła Zoë Bell , która zaangażowała szereg hollywoodzkich aktorek do występu w opublikowanym na Instagramie i YouTubie filmiku zatytułowanym Bell to aktorka i kaskaderka, która dublowała m.in. Umę Thurman w filmieczy Lucy Lawless w serialu. Wystąpiła też w jednej z głównych ról w Quentina Tarantino . Teraz postanowiła wykorzystać swoje zawodowe znajomości do nakręcenia wideo, w którym kolejne aktorki dzięki magii montażu "podają dalej" ciosy i kopniaki.W przedsięwzięciu udział wzięły m.in. Lucy Lawless Margot Robbie . Każda z gwiazd nakręciła swój segment w domu, telefonem, a potem wysłała materiał Bell Zobaczcie sami: