Recenzja serialu Kocham LA (2025) Kocham LA (2025) Lorene Scafaria Bill Benz Josh Hutcherson Odessa A’zion

Matcha Rave Labubu

"Kocham LA" skupia się nie na związkach, tylko mitycznej karierze, mierzonej sukcesem i popularnością, do których aspiruje co drugi mieszkaniec.