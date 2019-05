CANNES 2019: Śmierć człowieka pracy

***

Gniew oceanu, rec. filmu, reż. Mati Diop Niezła migrena: melodramat, który wykiełkował z kina faktu, surrealistyczny trip z przystankami na społeczną diagnozę oraz opowieść o dojrzewaniu z historią o duchach w tle. Stojąca za kamerą francuska reżyserka o senegalskich korzeniach Mati Diop wierzy w najlepszą możliwą definicję pełnometrażowego debiutu: gaz do dechy, pasy bezpieczeństwa są przereklamowane.Akcja rozgrywa się u wybrzeży Atlantyku, w Dakarze – mieście, które przoduje w rankingach zanieczyszczenia i które na ekranie przypomina coś pomiędzy współczesnym Babilonem a terenem jurysdykcji Sędziego Dredda. Monumentalna wieża, symbol kapitalistycznego dobrobytu i zarazem ekonomicznej niesprawiedliwości (wznoszą ją w pocie czoła współcześni niewolnicy) góruje nad slumsami, gorące powietrze wypala gałki oczne, pył i piach zamieniają stolicę Senegalu w ukryty przed światem labirynt. W tych cudownych okolicznościach przyrody poznajemy bohaterkę – wkraczająca w dojrzałość siedemnastoletnią Adę ( Mame Bineta Sane ). Dziewczyna nie ma lekko: kocha jednego z robotników, Suleimana ( Ibrahima Traore ), lecz szykuje się do przymusowego małżeństwa z bogatym Omarem ( Babacar Sylla ). Suleiman też ma swoje za uszami, gdyż bez słowa pożegnania wypływa do Hiszpanii w poszukiwaniu pracy. Na happy end się nie zanosi – zwłaszcza kiedy mężczyzna wraca z bielmem na oczach i głosem żywego trupa próbuje wyegzekwować zaległe pieniądze od nieuczciwego przedsiębiorcy. Karaluchy pod poduchy.Atlantyk nie bez powodu pojawia się już w tytule – ilekroć widzimy niespokojne fale i słyszymy narastający, świdrujący dźwięk, wiemy, że z błękitnej toni nie wyłonią się raczej emisariusze ONZ. Ocean odbiera życie, lecz daje również szansę na odkupienie: to w nim żyją duchy pokrzywdzonych i marginalizowanych. Diop wprowadza na ekran kilkanaście innych postaci uwikłanych w skomplikowane relacje z Adą. Są tutaj jej przyjaciółki żyjące materialistycznymi marzeniami o innych, równie bogatych Omarach, jest idealistyczny policjant prowadzący śledztwo w sprawie podpalenia łóżka nowożeńców (ich sypialnia to najlepszy żart w filmie, dziecko wrażliwości Ludwika XIV i Kanyego Westa ). Bijącym sercem tego świata pozostaje jednak nastolatka, dziewczyna balansująca na kilkunastu granicach: świata rzeczywistego i metafizycznego, beztroskiego dzieciństwa i bolesnej dorosłości, wolności tożsamej z bezinteresowną miłością oraz niewoli patriarchalnych norm.Przesyłka uszkodzona, rec. filmu, reż. Ken Loach Przychodzi pracownik do właściciela firmy transportowej i mówi: "mam swoją godność". A wyszczerzony w wilczym uśmiechu właściciel firmy transportowej na to: "potrzymaj moje piwo". Ken Loach , odcinek 4568.Wybaczcie, jeśli zbyt mocno tłukę w bębny sarkazmu. Jednak definicja kina autorskiego, według której reżyser "przez całe życie kręci jeden film", jest rozumiana przez Brytyjczyka nieco zbyt dosłownie.to kolejny przyzwoity, empatyczny oraz szlachetny obraz w jego dorobku, który najpewniej zleje się w jedna masę z dziesiątkami podobnych – od interwencyjnegopo nagrodzonego Złotą Palmą. Myślę też, że – o ile nic się nie zmieni – kiedyś będziemy nazywać je kolektywnie "późnym Loachem".Tyle gorzkie żale. Całość znów ogląda się bez bólu, co ma związek nie tylko ze wspomnianą empatią – wizytówką twórcyod ponad pół wieku – ale i z kapitalnym rysunkiem bohaterów, z którymi łatwo sympatyzować. Ricky (debiutujący na ekranie Kris Hitchen ) to ciężko pracujący facet z Manchesteru, który próbuje rozkręcić w Newcastle własny biznes, lecz póki co musi strategicznie podpiąć się pod dostawczą franczyzę. Jego żona Abbie ( Debbie Honeywood , również debiutantka) jest opiekunką starych, schorowanych i zniedołężniałych – z wywieszonym językiem gania po całym mieście, z trudem znajdując chwilę dla bliskich. No i dzieciaki: rezolutna i beztroska jak wiosenny poranek Liz Jane ( Katie Proctor ) oraz wchodzący w wiek burzy i naporu nastolatek Seb ( Rhys Stone ). Dzięki subtelnej kronice ich codziennej rutyny (kolejna ze specjalności reżysera), bez trudu wierzymy w miłość bohaterów. A także w to, że zatrudniając się w rządzonej twardą ręką firmie przewozowej, Ricky trąca palcem pierwszą kostkę domina.