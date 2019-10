OSCARY 2020: Biedacy i założyciele narodu w rywalizacji

Wczoraj minął termin zgłaszania kandydatów do rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Na oficjalne potwierdzenie tego, kto się zakwalifikował, musimy jeszcze trochę poczekać. Na razie wiemy, że do wyścigu w ostatnich dniach zgłosiły się: Senegal i Kazachstan. W ten sposób liczba zgłoszonych tytułów wynosi 87, czyli tyle samo co w ubiegłym roku.Senegal postawił na film, który w Cannes zdobył drugą najważniejszą nagrodę w konkursie głównym. Jest to historia 17-letniej kobiety, która kocha robotnika pracującego na budowie nowoczesnej wieży, ale obiecana została innemu mężczyźnie.Jest to dopiero drugi film, który w oscarowym wyścigu będzie reprezentował barwy Senegalu. Pierwszy -- znalazł się na skróconej liście kandydatów do nominacji do Oscara w 2018 roku.Kazachstan z kolei postawił na historyczny rozmach zgłaszając widowisko. Jest to drugi poobraz pokazujący początki kazachskiej państwowości i narodu.Kazachstan po raz czternasty będzie walczył o Oscara. Do tej pory raz zdobył nominacje i dwukrotnie był na skróconej liście kandydatów do nominacji.Kraje miały czas do1 października, by zgłosić filmy do rywalizacji. Nieoficjalną listę znajdziecie poniżej. Zapewne będzie się ona różnić od tej, którą niedługo powinna podać Akademia. Zawsze zdarza się, że kilka tytułów zostanie zdyskwalifikowanych (w tym roku grozi to np. kandydatowi Algierii), ale też pojawia się kilka nowych, które nie były publicznie ogłoszone.Afganistan:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Senegal:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: