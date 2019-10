WFF 2019: Płytkie groby

(recenzja filmu, reż. Vinko Bresan Autor: Marcin StachowiczGdzie nie spojrzysz, tam trup. Gdzie nie pójdziesz, tam grób. Czy istnieje jednak lepsze remedium na obsesję śmierci, jeśli nie śmierć właśnie? Chorwacki generał zeidzie na polowanie, bo kolega - także generał - powiedział mu, że zabijanie robi dobrze na myśli samobójcze. Tyle że w lesie widzi to samo, co i we śnie - jacyś ludzie kopią dół na zwłoki, inni niosą trumnę. To czarna magia czy żarty ze starego żołdaka? Sen czy jawa? Przez to pomieszanie porządków generalski nabój, zamiast w bobra, trafia w tyłek innego myśliwego. Taki pech człowieka z bronią, jak to w życiu.Ale życie nie jest wcale najważniejszym tematem filmu Brešana . Wręcz przeciwnie: to satyryczny rytuał odprawiony na cmentarzu politycznym. Cmentarzu chorwacko-serbskim, który codziennie nawiedzają duchy wojny. U jednych wywołują poczucie winy, dla innych są symbolem krzywdy i niesprawiedliwości. Nie trzeba być jednak wielkim znawcą konfliktu na Bałkanach, żeby wiedzieć, że główna linia podziału przebiega także między tymi, którzy wydawali rozkazy - i uniknęli odpowiedzialności - oraz tymi, którzy zabijali i ginęli. Ta wielka gonitwa po kraju świeżych ran i pospiesznie zasypanych grobów odbywa się w kluczu surrealistycznym. W kompozycji szkatułkowej przechodzimy przez kolejne sny - oraz sny w snach -odkrywając powiązania między trzema głównymi wątkami: generała, ministra i starego obywatela.Najważniejszym - i spajającym wszystkie pozostałe - jest bez wątpienia ten ostatni. Oto grupa zamaskowanych emerytów, przebrana w koszulki piłkarskiej reprezentacji narodowej, otwiera grób Franjo Tuđmana, zmarłego w 1999 roku prezydenta Chorwacji, i wykrada jego zwłoki. W tym samym czasie podobna ekipa dziadków z Serbii uprowadza ciało Slobodana Milosievica. Wszyscy spotykają się w Zagrzebiu, w ciasnym mieszkanku Karla, żeby obradować nad dalszym losem bezcennych kości. Czemu ma jednak służyć cała ta narodowa profanacja? Czy chodzi o wyraz fanatycznego nacjonalizmu, którego ukoronowaniem powinno stać się selfie z martwym przywódcą? Nie zdradzę rozwiązania. Dość powiedzieć, że inny wątek to podobna enigma. Minister policji bierze udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe skrzydło więzienia, ale zamiast stać spokojnie i słuchać hymnu, barykaduje się w celi upamiętniającej więźniów politycznych reżimu Tito. Premier i prezydent - ten drugi grany przez Daniela Olbrychskiego - powołują więc specjalny sztab kryzysowy. Nikt tutaj wcześniej nie widział polityka, który sam siebie wsadzałby za kraty. I to w dodatku za niewinność.(recenzja filmuAutor: Gabriel KrawczykW kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku? Nawet tam pobrzmiewa echo radości fanówna wieść o tym, że Alexandre O. Philippe stworzył dokument o arcydziele Ridleya Scotta . Autor najbardziej geekowego porno ostatnich lat, czyli(w całości analizującego prysznicową scenę z), znów oddaje dziesiątej muzie to, co jej się należy. Widzom zaś serwuje fascynujący wykład z alienologii, po wysłuchaniu którego zapewne jeszcze raz (żeby tylko!) zechcą skonfrontować się z powstałym dokładnie 40 lat temu, jednym z najgłośniejszych horrorów w dziejach.Początkiem, środkiem i końcem dokumentalnego śledztwa jest Sami Wiecie Która Scena. Ta, w której śmierć i narodziny trzymają się za rękę, a tzw. krąg życia ulega brutalnemu zniekształceniu. Philippe ponownie fiksuje się na szokującej scenie-niespodziance, która zapisała się na kartach historii kina. Niczym nowofalowe "szczury filmoteki", bez końca ogląda ten sam film, lecz zamiast iść w interpretacyjne fantazje i teorie spiskowe rodem z, argumenty potwierdzające wielkość tego kina woli wyciągać od innych. Wykorzystuje archiwalne nagrania i przeprowadza wywiady z żyjącą częścią ekipy, ale także wykorzystuje komentarze zakochanych w dziele Scotta historyków kina, dziennikarzy filmowych, podcasterów. Kolektywna opowieść traktuje o kolektywie.dowodzi, że genialne dzieło filmowe nie powstaje w mgnieniu oka, jest efektem blokad i zawahań wielu twórczych osobowości.Odpowiedzialny za zalążek scenariusza Roger Corman wspomina więc o pomocnych znajomościach Alejandra Jodorowskiego , aktorzy Tom Skerritt Veronica Cartwright zaśmiewają się z makabrycznych kuluarów narodzin kosmity, a producent Ronald Shusett z dziecięcym entuzjazmem uświadamia, że początkiem tytułowego monstrum był ni mniej, ni więcej gwałt. Obok kolejnych gadających głów najważniejszy okazuje się jednak nieżyjący duet Dan O'Bannon H.R. Giger . Ten pierwszy wymyślił ksenomorfa, ten drugi nadał mu kształt, obaj byli katalizatorem artystycznej ekspresji Ridleya Scotta . Jednak co zainspirowało tych dwóch oryginałów? Powiedzieć, że starożytne fantazje Lovecrafta, deformacje z płócien Francisa Bacona i literacki pierwowzór "Coś" Johna Carpentera , to nic nie powiedzieć. Aż dziw, że mieszanka wpływów z greckiej mitologii, egipskiej ikonografii czy prozy Josepha Conrada dała tak wybitną kompozycję. Inspiracje rodem z amerykańskich komiksów każą z kolei zapytać o definicję plagiatu. Kto wie, czy gdyby uwolnić O'Bannona od problemów z jelitami i owadzich fobii, popkultura wyglądałaby dzisiaj tak samo...recenzja filmureż Václav Marhoul Autorka: Małgorzata Steciakw reżyserii Václava Marhoula walczy o Złotego Lwa na festiwalu filmowym w Wenecji. Ekranizacja głośnej książki Jerzego Kosińskiego z 1965 roku to czesko-słowacko-ukraińska koprodukcja z międzynarodową obsadą, na czele ze Stellanem Skarsgardem Václav Marhoul zaznacza, że odcina się w swojej wizji od osoby Jerzego Kosińskiego i związanych z książką kontrowersji. Nazywa autora wprost kłamcą, który sprzedał powieść jako autobiograficzną, mimo że przeżycia bohatera nie miały wiele wspólnego z jego własnymi. Wie, że być może Kosiński w ogóle "Malowanego ptaka" nie napisał. Deklaruje, że traktuje tekst całkowicie jako fikcję, ale w swoim filmie chciał pozostać jak najbliżej autentyzmu. Omijając inscenizacyjne klisze, opowiadając historię Chłopca w czerni i bieli, bez użycia muzyki, zawrzeć w nim uniwersalne doświadczenie wojny widzianej oczami dziecka.Przez pierwszy kwadrans seansu byłam absolutnie porażona przemocą spływającą z ekranu. Już w scenie otwierającej granego przez Petra Kotlára Chłopca napada grupa dzieciaków, która podpala jego ukochane zwierzątko żywcem. Po powrocie do domu bohater zastaje w izbie zmarłą ciotkę, ze strachu rozbija lampę naftową i podpala dom. Następnego dnia grupa chłopów okłada go kijami i sprzedaje znachorce, która oznajmia, że czarnookie dziecko jest pomiotem diabła, potrafi przywoływać demony, zakwaszać mleko i zatruwać wodę w studni. A to dopiero początek wędrówki Chłopca przez najniższe kręgi wojennego piekła. I czego tu nie ma! Po drodze będzie jeszcze zakopanie w ziemi, rozdziobanie przez ptaki, nurkowanie w gnojówce, wyłupywanie oczu, gwałty, bicie, pedofilia, zoofilia, a potem więcej gwałtów i jeszcze więcej bicia. Podczas swojej podróży bohater przymierza kolejne tożsamości niczym kostium, staje się ministrantem, żołnierzem, rolnikiem, kochankiem. Z czasem z ofiary staje się katem.Niestety, przemoc serwowana w takiej ilości bez żadnego wytchnienia sprawia, że cała ta gehenna bardzo szybko staje się cokolwiek mechaniczna i nużąca. Przerażenie ulatuje, a w jego miejscu pojawiają się zniecierpliwienie, frustracja i emocjonalne znieczulenie. Nie pomaga ciężka reżyserska ręka Marhoula , którego zamiłowanie do prostych inscenizacyjnych rozwiązań i zbytnie poleganie na poetyzmach zdecydowanie zbyt często sytuujena granicy kiczu i tzw.. Według mnie reżyser nawet kilkakrotnie ją przekracza.