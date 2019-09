Oscary 2020: Czesi ryzykują i zgłaszają "Malowanego ptaka"

Do 57 wzrosła liczba państw, które zgłosiły chęć walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie zrobiły to: Czechy, Łotwa, Kosowo, Etiopia, Kenia i Kirgistan.Czesi postanowili zaryzykować i zgłosili film, który wywołał kontrowersje na tegorocznych festiwalach w Wenecji i Toronto. Dochodziło nawet do tego, że widzowie wychodzili z seansów. Kandydatem został, czyli ekranizacja książki Jerzego Kosińskiego "Malowany ptak". Opowiada o losach młodego żydowskiego chłopca w czasie II wojny światowej.Od czasu podziału Czechosłowacji Czechom udało się zdobyć jednego Oscara i dwie nominacje (po raz ostatni w 2004 roku).Kosowo zgłosiło pełnometrażowy debiut Antonety Kastrati , który miał swoją premierę półtora tygodnia temu na festiwalu w Toronto. Jest to opowieść o albańskiej kobiecie, która wraz z mężem i teściową mieszka na wsi. W wojnie domowej straciła jedyne dziecko, z czego do dziś się nie otrząsnęła.Kosowo dopiero po raz szósty będzie walczyć o oscarową nominację. Do tej pory jej nie zdobyło.Łotwę reprezentować będzie film. Jest to historia Žanisa Lipkego, który podczas II wojny światowej narażał życie, by ratować Żydów.jest 11 filmem zgłoszonym przez Łotwę do oscarowego wyścigu. Kraj ten wciąż czeka na swoją pierwszą nominację.Kandydatem Etiopii został obrazwyreżyserowany przez Niemca Jana Philippa Weyla. Jest to dramat sportowy opowiadający historię dwóch braci, którzy wybrali różne ścieżki życiowe.Jest to dopiero czwarty film z Etiopii, który walczyć będzie o oscarową nominację i pierwszy, który wsparcie rządu. Kraj ten do tej pory nie miał szczęścia do nagród Akademii.Kenia stawia na film o kobiecie, która nie boi się walczyć o swoje marzenia w świecie mocno ograniczający to, co dozwolone jest jej płci.jest pełnometrażową wersją krótkometrażówki pod tym samym tytułem sprzed 12 lat.Podobnie jak Etiopia, Kenia dopiero po raz czwarty walczy o Oscara. Póki co bezskutecznie.Reprezentantem Kirgistanu został film. To opowieść o pensjonariuszach i pracownikach sanatorium zbudowanego w czasach ZSRR, które od tamtej pory nic się nie zmieniło.Jest to 12 film zgłoszony do rywalizacji przez Kirgistan. Przed rokiem ich kandydat nie znalazł się na ostatecznej liście tytułów dopuszczonych przez Akademię do rywalizacji. Kraj ten nie wywalczył też do tej pory nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Litwa:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Węgry: