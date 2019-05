"A Rainy Day in New York" Allena jednak ujrzy światło dzienne

- film Woody'ego Allena , którego nie chciał dystrybuować Amazon, trafi jednak do kin. Włoski dystrybutor Lucky Red ujawnił właśnie, że premierę obrazu planuje na 3 października.Przypomnijmy, żepowstał w ramach ramowej umowy o współpracy, którą Allen podpisał z Amazon Studios. Jego premiera planowana była pierwotnie na rok 2018. Wtedy jednak opinii publicznej przypomniano stare zarzuty o rzekome molestowanie przez reżysera córki, którą miał z Mią Farrow . W dobie #metoo sprawa zyskała olbrzymi rozgłos i Amazon na początku postanowił przesunąć datę premiery na 2019 roku, a potem ogłosił, że całkowicie zrywa współpracę z Allenem . Ten zareagował pozwem domagając się 9-milionowego odszkodowania za to, że studio nie wywiązało się z dystrybucyjnych zobowiązań.Portal Variety podaje, że Włochy prawdopodobnie nie będą jedynym krajem, w którymtrafi do kin. Sprzedażą praw dystrybucyjnych zajmuje się podobno FilmNation Entertainment, które współpracowało w przeszłości z Allenem (ostatnio przy). Umowy z innymi europejskimi dystrybutorami są negocjowane lub już podpisane.O fabulena razie niewiele wiadomo. Jest to komedia romantyczna opowiadająca kilka powiązanych ze sobą historii. Bohaterami jednej z nich jest dwoje młodych ludzi, którzy przybywają na weekend do Nowego Jorku. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet Sam Allen pracuje już nad nowym filmem, który wspiera hiszpańskie studio Mediapro, jeden z producentów m.in.