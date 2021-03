"Aquaman 2": Zdjęcia do widowiska ruszą w czerwcu

Wszystko wskazuje na to, że przygotowania do realizacji widowiska " Aquaman 2 " są już na ukończeniu. Jeśli wierzyć informacją podanym przez portal Discussing Film, już w czerwcu rozpoczną się zdjęcia.Szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione. Przed rokiem David Leslie Johnson-McGoldrick , scenarzysta filmu, zasugerował, że nie będziemy mieli do czynienia z ekranizacją konkretnego komiksu. Klimatem ma zaś przypominać opowieść z czasów srebrnego wieku komiksu (który przypadał na lata 50. i 60. ubiegłego wieku).Gwiazdami obrazu ponownie będą Jason Momoa jako Aquaman Amber Heard jako Mera Premiera planowana jest na grudzień 2022 roku.