"Arrow" zniknie z ekranu po 8. sezonie

Stacja CW ogłosiła, że zbliżający się ósmy sezon serialubędzie zarazem jego ostatnim. Finałowe dziesięć odcinków zostanie wyemitowanych jesienią.W oficjalnym oświadczeniu twórcy przyznali, że decyzja o zakończeniu show była niezwykle trudna. Podjęli ją jednak, mając na uwadze dobro serialu. Odtwórca tytułowej roli Stephen Amell nazwałnajwspanialszym doświadczeniem zawodowym w swoim życiu.Głównym bohaterem show jest uznany za zmarłego miliarder Oliver Queen. Nieoczekiwanie, po pięciu latach od zaginięcia, zostaje on znaleziony na jednej z odległych wysp Pacyfiku. Po powrocie do domu Queen nie jest już jednak tym samym człowiekiem, co kiedyś. Pobyt na wyspie zmienił go bezpowrotnie i skłonił do porzucenia dawnego beztroskiego życia. Chcąc uratować honor zmarłego ojca, którego marzeniem było zaprowadzenie porządku w Starling City, jako Zielona Strzała rozpoczyna walkę z przestępczością w mieście. Pomagają mu w tym nieprzeciętne umiejętności nabyte w tajemniczych okolicznościach. Jednocześnie Queenowi depcze po piętach lokalna policja, która nie toleruje jego metod zaprowadzania porządku w mieście.Emitowany od 2012 rokudał początek serialowemu uniwersum, w skład którego wchodzą dziś takżeoraz