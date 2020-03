"Avatar 2" i "Avatar 3" znów zaliczają opóźnienie

Mamy kolejną gigantyczną ofiarę pandemii koronawirusa. Producent Jon Landau ujawnił, że zdjęcia dozostały wstrzymane. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione.Plan obu widowisk znajduje się w Nowej Zelandii, która jest kolejnym krajem wprowadzającym restrykcje dotyczące publicznych zgromadzeń. Zdjęcia do widowisk zostały więc przerwane i Landau nie potrafi powiedzieć, kiedy zostaną wznowione.Nie oznacza to całkowitego zamknięcia produkcji. Specjaliści od efektów ze studia Weta Digital mają na razie pracować bez przeszkód. Landau podkreśla, że uzyskanie jak największej liczby minut efektów specjalnych jest obecnie priorytetem.Przypomnijmy, żesą kontynuacjami jednego z największych kasowych przebojów w historii kina, który swoją premierę miał w 2009 roku.miał pierwotnie trafić do kin w 2014 roku. Jednak projekt wciąż był przekładany, ponieważ James Cameron potrzebował więcej czasu na opracowanie fabuły i nowych technologii. Ostatecznie prace na planieruszyły dopiero w 2017 roku. Do końca 2018 roku trwało nagrywanie materiału techniką motion capture do części drugiej i trzeciej. Od 2019 roku trwają zdjęcia tradycyjne.ma trafić do kin w grudniu 2021 roku. Jeśli jednak już zaliczone opóźnienie zwiększy się i nie uda się zdjęć ukończyć przed początkiem 2021 roku, data premiery będzie musiała być znów przełożona.Kolejne części, według obecnych planów, mają trafiać do kin pod koniec 2023, 2025 i 2027 roku.