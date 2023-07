"Barbie" podbiła serca polskich widzów. Padł rekord box office'u

"Barbie" podbija świat

sprzedaje się wyśmienicie na całym świecie. Po pierwszym weekendzie globalne zarobki filmu wyniosły aż 344 miliony dolarów. Jest to rekordowy rezultat dla produkcji niebędącej sequelem, prequelem bądź ekranizacją komiksu.Komedia trafiła do 69 krajów świata. W 55 była numerem jeden (przegrała m.in. w Chinach, gdzie zajęła piąte miejsce). W 18 krajach uzyskała najlepsze otwarcie roku, a w 16 najlepsze otwarcie WB.Rynkami, które przyniosły największe wpływy, są: Wielka Brytania (22,9 mln dolarów), Meksyk (22,3 mln), Brazylia (15,9 mln), Australia (14,6 mln), Hiszpania (9,9 mln), Francja (9,8 mln), Chiny (8,6 mln) i Włochy (8,2 mln).Producentom filmu " Barbie " udało się zebrać na planie imponującą obsadę. Prócz odtwórców głównych ról, Margot Robbie Ryana Goslinga , na ekranie pojawią się m.in. Dua Lipa Kate McKinnon oraz John Cena Gosling wcielają się w Barbie i Kena, którzy zmagają się z kryzysem egzystencjalnym. W poszukiwania lekarstwa bohaterowie opuszczają idealny Barbieland i wyruszają w podróż do świata ludzi.W naszej recenzji filmu czytamy: