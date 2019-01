"Bastion" Kinga trafi na ekran w formie serialu

Getty Images © Scott Eisen



Serwis streamingowy CBS All Access zamówił 10-odcinkowy serial oparty na powieści Stephena Kinga Reżyserią zajmie się Josh Boone . Twórcaoraznosił się z ekranizacją książki od lat. W 2015 roku planował zrealizować "Bastion" w formie miniserialu oraz filmu kinowego. Projekt nie doszedł jednak do skutku.trafił na półki księgarni w 1978 roku i do dziś uważany jest za opus magnum Kinga. Akcja powieści rozgrywa się w rzeczywistości po apokalipsie. Z tajnego wojskowego laboratorium wydostał się wirus choroby podobnej do grypy, który zabił niemal całą ludzkość. Ocalali podejmują walkę o dalsze losy świata.Serial Boone'a będzie kolejną ekranizacjąpowstała w 1994 roku.