"Biały Lotos": wiemy, gdzie będzie rozgrywać się akcja 3. sezonu

Wiemy już, gdzie udadzą się bohaterowie i twórcy trzeciego sezonu serialu HBO " Biały Lotos ". Jak udało się potwierdzić serwisowi Deadline, po Hawajach i Sycylii przyszła pora na Tajlandię.O tym, że Azja może być kolejnym kierunkiem wyprawy, twórca " Białego Lotosu Mike White wspominał już po zakończeniu drugiego sezonu.- zapowiadał reżyser, scenarzysta i producent. Biały Lotos " to satyra społeczna rozgrywająca się w luksusowych hotelach należących do tytułowej sieci. Serial podąża za grupą majętnych gości, którzy spędzają wakacje w kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.Tak jak w przypadku pierwszego i drugiego sezonu fabuła trzeciej serii skupi się na nowej grupie wczasowiczów, którzy rezerwują pobyt w innym hotelu należącym do sieci Biały Lotos.Pierwszy sezon zdobył 10 statuetek Emmy, w tym dla najlepszego serialu limitowanego bądź antologii. Na konto drugiego wpadły jak na razie 2 Złote Globy.