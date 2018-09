"Bond 25": Powrót starych scenarzystów. Tekst Boyle'a w koszu

3 2 1



Jak trwoga, to do Boga... a w przypadku, do weteranów serii: Neala Purvisa Roberta Wade'a . Jak podają zachodnie portale internetowe, producenci zlecili im napisanie nowej finalnej wersji scenariusza nowego filmu. Wade są związani z serią od 20 lat i przygotowywali scenariusze do wszystkich filmów od czasu. Napisali również konspekt, który jednak został odłożony na półkę, kiedy z projektem związał się Danny Boyle . Ten miał własny pomysł na fabułę i scenariusz napisał wraz ze swoim stałym filmowym partnerem Johnem Hodge'em Boyle jednak nie jest już reżyserem filmu. Producenci postanowili więc porzucić również jego tekst. Choć nie do końca. Pracując nad nowym scenariuszem Purvis Wade mają wykorzystać elementy zarówno swojego wcześniejszego tekstu, jak również tego, który napisali Boyle Na razie nie jest jasne, czy konieczność przygotowania nowego scenariusza wpłynie na plany produkcyjne. Pierwotnie ekipa miała wejść na plan pod koniec roku tak, żeby film był gotowy na premierę szykowaną na koniec października przyszłego roku.Wciąż też nie został wybrany nowy reżyser widowiska.