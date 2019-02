"Bond 25" jeszcze później w kinach

3 2 1



zalicza kolejne opóźnienie. Teraz premiera została przesunięta o dwa miesiące. W amerykańskich kinach obraz pojawi się nie 14 lutego 2020 roku, a 8 kwietnia tegoż roku.Przypomnijmy, że pierwotniemiał trafić do kin w listopadzie 2019 roku. Niestety bardzo długo producenci nie potrafili się zdecydować, jaki film powstanie. Równolegle opracowywane były dwie wersji. Jedną z nich przygotowywał Danny Boyle i to jemu powierzono w końcu realizację filmu.Wkrótce okazało się jednak, że wizja Boyle'a jest niekompatybilna z oczekiwaniami Barbary Broccoli . Reżyser zrezygnował z projektu, a do pisania scenariusza powrócili Neal Purvis Robert Wade , autorzy fabuł wszystkich części cyklu od czasu. W końcu angaż na stanowisko reżysera otrzymał Cary Joji Fukunaga , który jest pierwszym Amerykaninem stojącym za kamerą filmu o Bondzie od czasu, kiedy za cykl odpowiadają Eon i MGM.W roli głównej ponownie zobaczymy Daniela Craiga . W obsadzie są też inne osoby znane z poprzednich części: Léa Seydoux "Bond 25" trafi na duże ekrany przed Wielkanocą. Przez wiele lat okres ten uważano za stracony dla kin. Przed 2015 rokiem tylko jeden film - "Starcie Tytanów" - zdołał zarobić ponad 50 milionów dolarów na otwarcie. Jednak "Szybcy i wściekli 7" (147,2 mln dolarów) w 2015 roku oraz "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (166 mln dolarów) w 2016 roku udowodnili, że Amerykanie nawet w to święto tłumnie wybiorą się do kin.