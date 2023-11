Fani załamani! Netflix kasuje popularny serial. Co poszło nie tak?

Netflix kasuje pięć seriali. Dlaczego?

Zwiastun serialu "Cierń i kość"

Pierwszy sezon był wielkim hitem platformy Netflix. Jednak drugi już nie wzbudziła tak wielkich emocji. Co prawda serial był przez kilka tygodniu w Top 10 rankingu publikowanego przez platformę, ale ani razu nie wspiął się na pozycję lidera.To, w połączeniu ze zbyt długą przerwą między drugim a potencjalnym trzecim sezonem sprawiło, że platformie po prostu nie opłacało się kontynuować serialu.Akcja serialurozgrywa się w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.Pozostałe cztery skasowane seriale to nowości platformy Netflix:oraz animacje dla dorosłych. W przypadku tego ostatniego decyzja został ogłoszono po emisji połowy pierwszego sezonu. Kiedy (i czy w ogóle) druga część pierwszego sezonu trafi na platformę, tego nie wiadomo.Wszystkie cztery skasowane produkcje nie osiągnęły oglądalności oczekiwanej przez Netflix. W przypadku animacji na ich niekorzyść dodatkowo przemawiał fakt, że niedawno zmieniły się w platformie władze odpowiedzialne za produkcje animowane, a wszystkie trzy skasowane tytuły dostały zielone światło za starego reżimu.