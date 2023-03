"Creed" doczeka się własnego ekranowego uniwersum. Znamy pierwsze szczegóły projektu

"Creed": szczegóły nowego ekranowego uniwersum



Jak informuje serwis Deadline,oraz szefostwo Amazonu prowadzą od ubiegłego roku rozmowy na temat uczynienia z seriikamienia węgielnego nowego ekranowego uniwersum. Kasowy sukces trzeciej części cyklu sprawił, że prace nad przedsięwzięciem nabrały tempa.W skład uniwersum " Creeda " miałyby wchodzić zarówno. Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku zapowiedziano jużScenariusz przedsięwzięcia napisał Robert Lawton . W planach jest również m.in.O tym, że powstaną kolejne części " Creeda ", nie musimy chyba wspominać.Amazon nie zapomniał także o serii, której " Creed " jest spin-offem. Mowa oczywiście o " Rockym ". Jeszcze zanim imperium Jeffa Bezosa kupiło wytwórnię MGM, a wraz z nią prawa do legendarnego cyklu, prowadzone było rozmowy na temat stworzenia m.in. filmu o młodzieńczych latach filadelfijskiego pięściarza. Jeśli projekt kiedykolwiek dojdzie do skutku, autor oraz odtwórca postaci Rocky'ego Sylvester Stallone , ma być w niego zaangażowany.Przypomnijmy jednak, że gwiazdor od dłuższego czasu jest skonfliktowany z producentem " Rocky'ego " i " Creeda ", Irwinem Winklerem . W latach 70. Stallone był zmuszony sprzedać mu prawa do scenariusza " Rocky'ego ". Ten w zamian zastawił swój dom, aby sfinansować produkcję filmu o bokserze. W innym przypadku obraz prawdopodobnie nigdy by nie powstał.Przez lata Stallone godził się na występ w kolejnych częściach " Rocky'ego ". Przyjął też propozycję powrotu do postaci w filmie " Rocky Balboa ", jak również w spin-offie " Creed ". W ostatnich latach jego stosunki z Winklerem mocno się jednak popsuły. Stallone uważał za niesprawiedliwe, że prawa do Rocky'ego odziedziczą synowie producenta. Zrezygnował też z udziału w reżyserowanym przez Michaela B. Jordana filmie " Creed III ", ponieważ nie zgadzał się z producenckimi decyzjami dotyczącymi kierunku, w jakim ma pójść fabuła. Sportowe widowisko okazało się tymczasem przebojem box-office'u, zarabiając na całym świecie w weekend otwarcia 100 milionów dolarów.