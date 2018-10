"Critters" i "Mordercze klowny z kosmosu" dostaną nowe części

Moda na lata 80. i odświeżanie klasycznych horrorów zbiera kolejne żniwo. Portal Bloody Disgusting ogłosił właśnie, że w planach jest realizacja nowej wersjiorazSzczegóły obu projektów nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że powstaną one na zlecenie Syfy, dla której to stacji już powstaje, czyli nowa wersja słynnegoto opowieść o kosmicznych futrzakach, które zasmakowały w ludzkim mięsie na nieszczęście mieszkańców pewnej farmy. Cykl szybko zyskał uznanie fanów i doczekał się kilku kontynuacji. W części trzeciej wystąpił rozpoczynający dopiero swoją aktorską karierę Leonardo DiCaprio to z kolei kultowa produkcja z 1988 roku opowiadająca o mieszkańcach małego miasteczka walczących z inwazją niebezpiecznych kosmitów o wyglądzie klownów.Twórcy filmu, bracia Chiodo , mniej więcej od 2012 roku zapowiadają kontynuację -- w której miał zagrać odtwórca jednej z głównych ról w oryginalne, Grant Cramer . Do dziś ten projekt nie ujrzał światła dziennego i nie jest jasne, czy właśnie on będzie realizowany przez Syfy.