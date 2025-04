Ryan Gosling sprowadzi mordercze klowny z kosmosu

Nadchodzi powrót morderczych klownów!

Zwiastun filmu "Mordercze klowny z kosmosu"

to film z 1988 roku. Opowiada o inwazji kosmitów o wyglądzie cyrkowych klownów na małe miasteczko. Kosmici chcą przerobić mieszkańców na pokarm dla siebie. Do walki z nimi staje trójka "bohaterów". Ryan Gosling jest podobno fanem filmu. Dlatego też postanowił zostać producentem jego remake'u. Gosling ma podpisaną umowę ramową z Amazon MGM Studios, więc nowy film najprawdopodobniej powstanie we współpracy z tą wytwórnią.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Sneider spodziewa się, że, czyli twórcy oryginału, będą w jakiś sposób z nowym filmem związani.Oczywiście fanisą już przyzwyczajeni do przyjmowania tego rodzaju informacji bez przesadnego entuzjazmu. Na przestrzeni lat pojawiały się informacje o sequelu, o serialu, o remake'u. Do dziś jednak nic z tych zapowiedzi nie wynikło. Czy Ryan Gosling będzie miał więcej szczęścia?