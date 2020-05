Najlepsze filmy o ufo. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

Invasion of the Body Snatchers

Wśród najlepszych filmów sci-fi nie może zabraknąć " Inwazji porywaczy ciał ". W pochodzącej z 1956 roku produkcji obcy mają konkretne plany co do naszej planety i jej mieszkańców – chcą zastąpić ludzi pozbawionymi uczuć przedstawicielami własnego gatunku. Do pokazania inwazji obcych reżyser nie wykorzystuje widowiskowych efektów sci-fi, skupia się za to na budowaniu paranoicznego klimatu. Film zapisał się w historii kina jako metafora zimnowojennych nastrojów społecznych panujących w USA po II wojnie światowej.