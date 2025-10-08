Newsy Filmy "Czasem myślę o umieraniu": kolejny film reżyserki zebrał obsadę
Filmy

"Czasem myślę o umieraniu": kolejny film reżyserki zebrał obsadę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Czasem+my%C5%9Bl%C4%99+o+umieraniu%22%3A+kolejny+film+re%C5%BCyserki+zebra%C5%82+obsad%C4%99-163285
&quot;Czasem myślę o umieraniu&quot;: kolejny film reżyserki zebrał obsadę
źródło: Materiały prasowe
Po cichym sukcesie "Czasem myślę o umieraniu" jedynie kwestią czasu było, zanim uzdolniona reżyserka Rachel Lambert zabierze się za kolejny projekt. Raptem dwa lata po premierze, dziennikarze przychodzą z niespodziewaną informacją, że zdjęcia do jej filmu zostały już zakończone. W newsie donoszą także o nazwiskach, które będziemy mogli zobaczyć na ekranie. W głównych rolach produkcji występują Chris Pine ("Nie martw się, kochanie") i Jenny Slate ("Obdarowani").

Nowy film reżyserki "Czasem myślę o umieraniu" – co wiemy?



Nadchodzący projekt będzie nosił tytuł "Carousel". W kwestii nawet najogólniejszych szczegółów fabularnych dziennikarze trzymają na razie język za zębami – wiemy jedynie, że Lambert po raz kolejny wzięła się za reżyserię filmu o miłości. Czy tropem "Czasem myślę o umieraniu" będzie to ponownie czarna i emocjonalnie trudna komedia, czy raczej typowe love-story – dowiemy się bliżej premiery filmu. 

GettyImages-2237996082.jpg Getty Images © Bruce Glikas


Chris Pine i Jenny Slate nie są jedynymi ogłoszonymi nazwiskami związanymi z projektem. Towarzyszyć będzie im bogata obsada drugoplanowa, w której pojawili się: Abby Ryder Fortson ("The Pitt"), Sam Waterston ("Grace i Frankie"), Heléne Yorke ("Cicha noc"), Jessica Harper ("Suspiria"), Katey Sagal ("Świat według Bundych") oraz Jeffrey DeMunn ("Skazani na Shawshank").

"Czasem myślę o umieraniu" – o filmie



W "Czasem myślę o umieraniu" przyglądamy się życiu Fran (Daisy Ridley), która jest przykładem typowej introwertyczki. Mieszka sama, stroni od ludzi, mimo że w pracy jest na nich poniekąd skazana, a jakiekolwiek głębsze relacje napawają ją autentycznym przerażeniem. Do bólu uporządkowane życie kobiety wypełnia monotonia, a każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Śniadanie, kilka godzin spędzonych w biurze przed monitorem, powrót do domu, kolacja i sen. Tyle, że tak naprawdę nikt nie wie, o czym Fran przez cały ten czas rozmyśla. Sposób na pokonanie codziennej nudy ma dość oryginalny, a jest nim snucie fantazji na temat tego, w jakich okolicznościach mogłaby umrzeć. Od zwykłego wypadku samochodowego przez bardziej fantazyjne, a zarazem brutalne zdarzenia, jak chociażby uduszenie przez węża. Z tych makabrycznych rozmyślań bohaterkę wybija nowy kolega z pracy, Robert (Dave Merheje), który ku jej zdziwieniu nie tylko interesuje się Fran, ale w końcu postanawia zaprosić ją do kina.

"Czasem myślę o umieraniu" – zwiastun filmu




Powiązane artykuły Heléne Yorke

Zobacz wszystkie artykuły

Czasem myślę o umieraniu  (2023)

 Czasem myślę o umieraniu

Sometimes, I Think About Dying  (2019)

 Sometimes, I Think About Dying

Najnowsze Newsy

Filmy

"I Play Rocky": Ojciec Sylvestra Stallone'a obsadzony

2 komentarze
VOD Seriale

"Potwór: Historia Eda Geina": Sukces czy eksces? Recenzja serialu

Filmy

Ashley Judd w filmie o sportowcu z zespołem Downa

Filmy

"Gorączka 2" powstanie. Bez Warnera!

23 komentarze
Filmy

Nowa filmowa seria fantasy na miarę "Harry'ego Pottera"?

Filmy

"Predator: Strefa zagrożenia". Kategoria wiekowa potwierdzona

69 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – oto ulubieńcy ostatnich dni