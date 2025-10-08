"Czasem myślę o umieraniu": kolejny film reżyserki zebrał obsadę

Po cichym sukcesie "Czasem myślę o umieraniu" jedynie kwestią czasu było, zanim uzdolniona reżyserka Rachel Lambert zabierze się za kolejny projekt. Raptem dwa lata po premierze, dziennikarze przychodzą z niespodziewaną informacją, że zdjęcia do jej filmu zostały już zakończone. W newsie donoszą także o nazwiskach, które będziemy mogli zobaczyć na ekranie. W głównych rolach produkcji występują Chris Pine ("Nie martw się, kochanie") i Jenny Slate ("Obdarowani").
Nowy film reżyserki "Czasem myślę o umieraniu" – co wiemy?
Nadchodzący projekt będzie nosił tytuł "Carousel". W kwestii nawet najogólniejszych szczegółów fabularnych dziennikarze trzymają na razie język za zębami – wiemy jedynie, że Lambert
po raz kolejny wzięła się za reżyserię filmu o miłości. Czy tropem "Czasem myślę o umieraniu
" będzie to ponownie czarna i emocjonalnie trudna komedia, czy raczej typowe love-story – dowiemy się bliżej premiery filmu.
Chris Pine Getty Images © Bruce Glikas
i Jenny Slate
nie są jedynymi ogłoszonymi nazwiskami związanymi z projektem. Towarzyszyć będzie im bogata obsada drugoplanowa, w której pojawili się: Abby Ryder Fortson
("The Pitt
"), Sam Waterston
("Grace i Frankie
"), Heléne Yorke
("Cicha noc
"), Jessica Harper
("Suspiria
"), Katey Sagal
("Świat według Bundych
") oraz Jeffrey DeMunn
("Skazani na Shawshank
").
"Czasem myślę o umieraniu" – o filmie
W "Czasem myślę o umieraniu
" przyglądamy się życiu Fran (Daisy Ridley
), która jest przykładem typowej introwertyczki. Mieszka sama, stroni od ludzi, mimo że w pracy jest na nich poniekąd skazana, a jakiekolwiek głębsze relacje napawają ją autentycznym przerażeniem. Do bólu uporządkowane życie kobiety wypełnia monotonia, a każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Śniadanie, kilka godzin spędzonych w biurze przed monitorem, powrót do domu, kolacja i sen. Tyle, że tak naprawdę nikt nie wie, o czym Fran przez cały ten czas rozmyśla. Sposób na pokonanie codziennej nudy ma dość oryginalny, a jest nim snucie fantazji na temat tego, w jakich okolicznościach mogłaby umrzeć. Od zwykłego wypadku samochodowego przez bardziej fantazyjne, a zarazem brutalne zdarzenia, jak chociażby uduszenie przez węża. Z tych makabrycznych rozmyślań bohaterkę wybija nowy kolega z pracy, Robert (Dave Merheje
), który ku jej zdziwieniu nie tylko interesuje się Fran, ale w końcu postanawia zaprosić ją do kina.