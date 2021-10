"Diuna 2" powstanie

Już w piątek do kin w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie trafi " Diuna ". Film jednocześnie pojawi się na platformie HBO Max, gdzie będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich abonentów. To oczywiście budzi niepokój fanów reżysera Denisa Villeneuve'a . Boją się, że słaby wynik kinowy może sprawić, że planowany przez reżysera sequel nie powstanie.Obawy te są uzasadnione. Tegoroczne wyniki box office'owe filmów Warner Bros. w Ameryce nie są szczególnie wysokie. Jeśli któraś z produkcji notowała niezłe otwarcie, to potem szybko traciła widzów. Wiele z filmów startowało grubo poniżej tego, co była w stanie wyciągnąć konkurencja.Szefowa WarnerMedia Studios and Networks Ann Sarnoff odpowiedziała portalowi Deadline na pytanie o losy kontynuacji " Diuny ":CEO WarnerMedia Jason Kilar dodał zaś, że decyzje studia dotyczące kontynuowania marek, które w tym roku miały premierę jednocześnie w kinach i na platformie HBO Max, podejmowane są w oparciu o różne dane, a nie tylko o box office'owe wyniki.Należy jednak pamiętać, że Warner zajmuje się głównie dystrybucją " Diuny ". Za finansowanie i produkcję widowiska odpowiada Legendary, które przed rokiem nie kryło niezadowolenia z decyzji WarnerMedia o jednoczesnej premierze kinowej i na platformie HBO Max.Na chwilę obecną prognozy sugerują, że " Diuna " zarobi w Ameryce w pierwszy weekend ok. 30 milionów dolarów.