"Euforia" nie zniknie z ekranów. HBO zapowiedziało 3. sezon serialu

O czym opowiada "Euforia"?



Zwiastun 2. sezonu "Euforii"



Choć drugi sezon " Euforii " zakończy się dopiero 27 lutego, szefostwo stacji HBO dało już zielone światło na realizację trzeciej odsłony serialu. Za jej realizację tak jak przy poprzednich odcinkach będzie odpowiadał Sam Levinson Euforia " inspirowana jest izraelskim miniserialem pod tym samym tytułem. Show opowiada historię 17-letniej Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie zmienia się, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi.W drugim sezonie grana przez Zendayę Rue wraca do brania narkotyków po tym, jak Jules ( Hunter Schafer ) wyjechała do innego miasta. W tym samym czasie napięcia między Nate'em ( Jacob Elordi ), Maddy ( Alexa Demie ) i Cassie ( Sydney Sweeney ) narastają, z kolei Lexi ( Maude Apatow ) podejmuje artystyczne wyzwanie.zapowiedziała Francesca Orsi, wiceprezeska ds. programów w HBO.Przypomnijmy, że pierwszy sezon " Euforii " został wyróżniony trzema statuetkami Emmy. Amerykańska Akademia Telewizyjna doceniła odtwórczynię głównej roli, Zendayę, autorów charakteryzacji oraz twórców piosenki "All For Us".Poniżej możecie obejrzeć odcinek naszego programu "Serial Killers", w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki oceniają pierwszy odcinek drugiego sezonu " Euforii ".