"GTA V" na PC za darmo w Epic Games Store

Epic Games nie zwalnia i dalej szuka sposobów, aby przekonać do siebie jak najwięcej pecetowych graczy. Samo posiadanie konta w ich sklepie daje dostęp do wielu darmowych gier, jednak żaden z oferowanych przez Epic tytułów nie był taką petardą jak to co udostępnili dzisiaj:. Jak dołączyć do grona 120 milionów fanów " piątki "?Wystarczy, że udacie się pod ten adres i "kupicie" grę za 0 złotych. Jeśli nie macie konta na Epic Games Store to musicie wcześniej je założyć i koniecznie uruchomcie na nim dwu-etapową weryfikację. Potem już tylko pobranie oficjalnego Launchera i za parę godzin gra będzie Wasza.Jeśli jakimś cudem nie wiecie co to za gra i czy warto w nią zagrać, to zapraszamy do lektury recenzji Michała Walkiewicza , w której nasz redaktor naczelny ocenił grę na mocne 9/10.Radzimy się też pośpieszyć, bo promocja kończy się 21 maja i wtedy też, w miejsce " GTA V ", wejdzie inna darmowa produkcja.