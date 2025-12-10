Oficjalnie! Początek "Odysei" Nolana w grudniu w wybranych kinach IMAX

Plotki tym razem potwierdziły się! Na wiele miesięcy przed premierą widowiska "Odyseja" jej początek będzie można obejrzeć w wybranych kinach IMAX. Przypomnijmy, że Christopher Nolan zrealizował film właśnie z myślą o tych kinach, korzystając ze specjalnych kamer IMAX.
Szczęśliwcy zobaczą prolog "Odysei" jeszcze w tym roku
Jaki jest plan pokazów? Otóż od 12 grudnia w wybranych kinach IMAX
(w Ameryce przed pokazami "Grzeszników
" i "Jednej bitwy po drugiej
") pokazywany będzie prolog
. Ten materiał wideo ma trwać około 6 minut
.
Z kolei od 19 grudnia przed seansami "Avatara: Ogień i popiół" emitowana będzie wersja rozszerzona zwiastuna.
Na razie nie ma informacji na temat tego, czy którykolwiek z tych materiałów trafi oficjalnie do Internetu
. Przypomnijmy, że pokazywany w kinach latem teaser w sieci dostępny był wyłącznie z kinówek.
Kiedy pojawiły się pierwsze plotki na temat możliwego pokazania w kinach IMAX prologu, do sieci trafił także jego opis. Materiał zaczyna się od pytania: "Czy słyszeliście historię o koniu?". Widzimy sylwetkę konia trojańskiego ciągniętego wzdłuż morskiego brzegu w stronę miasta. Potem następuje sekwencja akcji pokazująca zdobycie Troi przez żołnierzy pod wodzą Odyseusza: ma to być spektakularna, widowiskowa scena. Klip kończy się pojedynczym ujęciem ukazującym przerażającego Cyklopa.
Już za chwilę będziemy w stanie potwierdzić, czy jest to opis prawdziwy. "Odyseja"
będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
