Netflix: polski Top 10 tygodnia – króluje świąteczna komedia i... stand-up

Choć za oknem coraz cieplej i ciężko wczuć się w świąteczny klimat, bogatą ofertę propozycji przygotował Netflix. Widzowie z Polski ewidentnie chcą wczuć się w wigilijną atmosferę, bo wśród czterech pierwszych tytułów pod względem popularności znajdują się aż trzy bożonarodzeniowe filmy. Wśród seriali królują za to fani innego rodzaju rozrywki – pierwsze miejsce przypadło nowemu stand-upowi Rafała Paczesia, za którym uplasował się piąty sezon "Stranger Things". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 1-7.12.2025



10
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

9
plakat filmu Tamte święta

Tamte święta

That Christmas
2024
1h 36m

Animacja

Familijny

Świąteczny

Wielka Brytania

Animacja

Familijny

Świąteczny

Mieszkańcy Wellington-on-Sea przeżywają pamiętne święta, gdy śnieżyca stulecia zakłóca wszystkim plany - także Świętemu Mikołajowi.

8
plakat filmu Troll

Troll

2022
1h 43m

Fantasy

Przygodowy

Norwegia

Fantasy

Przygodowy

Po tysiącletnim uwięzieniu głęboko w górze Dovre budzi się gigantyczny stwór, który niszcząc wszystko na swojej drodze, zbliża się do Oslo. Jak powstrzymać coś, co dotychczas istniało jedynie w norweskich baśniach i legendach?

7
plakat filmu List do Świętego Mikołaja 2

List do Świętego Mikołaja 2

La Navidad en sus manos 2
2025
1h 34m

Świąteczny

Komedia

Hiszpania

Świąteczny

Komedia

Te święta od początku idą nie tak, jak powinny. Święty Mikołaj wpada w ręce bezwzględnej firmy zabawkarskiej i całe Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Salva, były złodziej próbujący dziś być dobrym ojcem, jego nastoletni syn i kilku psotnych pomocników mają tylko jedną noc, aby wymyślić plan, jak stawić czoła niespodziewanym wrogom i przywrócić magię świąt. Ta pełna akcji, czarów i humoru komedia familijna to kontynuacja popularnej serii, którą pokochały i dzieci, i dorośli. Czy bohaterom uda się uratować Mikołaja i sprawić, że święta znów będą radosne?

6
plakat filmu Pięć koszmarnych nocy

Pięć koszmarnych nocy

Five Nights at Freddy's
2023
1h 50m

Horror

USA

Horror

Mike, młody mężczyzna, którego rodzinę dotknęła niegdyś niewyjaśniona tragedia, zostaje zwolniony z pracy. Bojąc się, że straci opiekę nad 10-letnią siostrą Abby, zatrudnia się jako nocny stróż w pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Z czasem odkrywa, że to miejsce skrywa mroczne tajemnice. Wraz z miejscową policjantką Vanessą Shelly będzie musiał stawić czoła nadnaturalnej sile.

5
plakat filmu Jay Kelly

Jay Kelly

2025
2h 13m

Dramat

Komedia

USA

Wielka Brytania

Włochy

Dramat

Komedia

Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.

4
plakat filmu Szampańskie święta

Szampańskie święta

Champagne Problems
2025
1h 39m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menadżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo "zakorkować".

3
plakat filmu Świąteczny skok

Świąteczny skok

Jingle Bell Heist
2025
1h 36m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc - napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.

2
plakat filmu Troll 2

Troll 2

2025
1h 44m

Fantasy

Przygodowy

Norwegia

Fantasy

Przygodowy

Kiedy budzi się nowy, wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

1
plakat filmu Miłość w prezencie

Miłość w prezencie

My Secret Santa
2025
1h 32m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 1-7.12.2025



10
plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025
49m

Thriller

USA

Thriller

(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

8
plakat filmu Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina

The Rats: A Witcher Tale
2025
1h 22m

Przygodowy

Fantasy

USA

Przygodowy

Fantasy

Aby dokonać śmiałego napadu, szóstka wyrzutków musi zrobić coś niewyobrażalnego — zaufać sobie nawzajem i zmęczonemu życiem Wiedźminowi.

7
plakat filmu Niesamowite przygody skarpetek

Niesamowite przygody skarpetek

2025 -
8m

Animacja

Polska

Portugalia

Animacja

(Sezon 1) Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje z tymi wszystkimi zaginionymi skarpetkami? Każdy z nas miał to doświadczenie – wrzucamy parę skarpetek do szuflady, szafy czy też do kosza na pranie i później wyjmujemy… tylko jedną skarpetkę! Gdzie one znikają? Może skrycie marzą o bardziej fascynującym życiu niż służenie naszym stopom? Być może chciałyby zostać gwiazdami filmowymi lub politykami? A może, wpadając w kąt naszego pokoju, przenoszą się w czasie do prehistorii? Gdziekolwiek trafiają, ich przygody na pewno są przepełnione dobrą zabawą!

6
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

5
plakat filmu Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: The Reckoning
2025
1h 1m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Serial dokumentalny prezentuje szokujące zarzuty pod adresem Seana "Diddy'ego" Combsa i jego imperium - wytwórni Bad Boy - obejmujące dekady życia i kariery rapera.

4
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

3
plakat filmu Odrzuceni

Odrzuceni

The Abandons
2025 -
42m

Dramat

Western

USA

Dramat

Western

(Sezon 1) Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością - splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic - w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

2
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

1
plakat filmu ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ

ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ

2025
1h 55m

Stand-up

Polska

Stand-up

Rafał Pacześ z charakterystycznym dla siebie sarkastycznym zacięciem opowiada o wzlotach i upadkach codziennego życia w swoim bezkompromisowym stand-upie.

