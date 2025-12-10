Newsy Seriale W serialu "Tomb Raider" usłyszymy jej krzyk? Wielka gwiazda kina u boku Sophie Turner
Portal Deadline ujawnia, że serial "Tomb Raider" zyskał właśnie wielką gwiazdę. Na razie jednak nie ujawniono, kogo zagra w produkcji Amazonu.

Serial autorki "Fleabag" o Larze Croft nabiera kształtów



Przypomnijmy, że gwiazdą serialowego "Tomb Raidera" jest znana z "Gry o tron" Sophie Turner. A teraz dowiadujemy się, że udział w show negocjuje jedna z największych gwiazd kina - Sigourney Weaver.

01.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain


Weaver to oczywiście Ripley z cyklu "Obcy". Obecnie związana jest z najbardziej kasową serią wszech czasów, czyli "Avatarem". Zdaniem Deadline negocjacje dotyczące jej udziału w "Tomb Raiderze" są na ostatniej prostej, ale Amazon oficjalnie nie chce tego jeszcze potwierdzić.

Niestety Deadline nie podaje, w kogo miałaby się wcielić Weaver.

Za serial "Tomb Raider" odpowiadają Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Chad Hodge ("Miasteczko Wayward Pines") i Jonathan Van Tulleken ("Szōgun").

Zdjęcia do serialu powinny ruszyć na początku przyszłego roku.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół", w którym zagrała Sigourney Weaver




