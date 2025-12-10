W serialu "Tomb Raider" usłyszymy jej krzyk? Wielka gwiazda kina u boku Sophie Turner

Portal Deadline ujawnia, że serial "Tomb Raider" zyskał właśnie wielką gwiazdę. Na razie jednak nie ujawniono, kogo zagra w produkcji Amazonu.
Serial autorki "Fleabag" o Larze Croft nabiera kształtów
Przypomnijmy, że gwiazdą serialowego "Tomb Raidera"
jest znana z "Gry o tron
" Sophie Turner
. A teraz dowiadujemy się, że udział w show negocjuje jedna z największych gwiazd kina - Sigourney Weaver
.
Weaver Getty Images © Pascal Le Segretain
to oczywiście Ripley
z cyklu "Obcy
". Obecnie związana jest z najbardziej kasową serią wszech czasów, czyli "Avatarem
". Zdaniem Deadline negocjacje dotyczące jej udziału w "Tomb Raiderze
" są na ostatniej prostej, ale Amazon oficjalnie nie chce tego jeszcze potwierdzić.
Niestety Deadline nie podaje, w kogo miałaby się wcielić Weaver
.
Za serial "Tomb Raider
" odpowiadają Phoebe Waller-Bridge
("Fleabag
"), Chad Hodge
("Miasteczko Wayward Pines
") i Jonathan Van Tulleken
("Szōgun
").
Zdjęcia do serialu powinny ruszyć na początku przyszłego roku.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół", w którym zagrała Sigourney Weaver