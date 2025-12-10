Netflix: Top 10 tygodnia – potężny "Troll 2" miażdzy konkurencję

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 1-7.12.2025

10 Zew krwi The Call of the Wild 2020 1h 45m Przygodowy Chris Sanders USA Przygodowy Harrison Ford Omar Sy Buck to pies o wielkim sercu, którego świat staje na głowie, gdy wprost z sielskiego domu w Kalifornii trafia na egzotyczne pustynie śnieżne Alaski podczas gorączki złota lat 90-tych XIX wieku.

9 Rio 2011 1h 36m Przygodowy Animacja Familijny Komedia Carlos Saldanha USA Przygodowy Animacja Familijny Komedia Anne Hathaway Jesse Eisenberg Blu to egzotyczny ptak, który wierzy, że jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Jednak kiedy jego właścicielka dowiaduje się o Jewel, samiczce tego samego gatunku, oboje wyruszają na spotkanie przygody życia. Mimo że nigdy nie nauczył się latać, Blu zaprzyjaźnia się z grupą obytych, miejskich ptaków, które pomagają mu odnaleźć odwagę do rozpostarcia skrzydeł i podążenia za przeznaczeniem.

7 Jay Kelly 2025 2h 13m Dramat Komedia Noah Baumbach USA Wielka Brytania Włochy Dramat Komedia George Clooney Adam Sandler Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.

1 Troll 2 2025 1h 44m Fantasy Przygodowy Roar Uthaug Norwegia Fantasy Przygodowy Ine Marie Wilmann Kim Falck Kiedy budzi się nowy, wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 1-7.12.2025

10 Wybuchowy pocałunek Kiseuneun gwaenhi haeseo! 2025 - 1h 7m Komedia rom. Korea Południowa Komedia rom. (Miniserial) Emocjonujący romans na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy ona zatrudnia się u niego, udając żonę i matkę.

9 Bestia we mnie The Beast in Me 2025 49m Thriller Antonio Campos Tyne Rafaeli USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys (Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

6 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Dramat Sci-Fi Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Sci-Fi Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

4 Odrzuceni The Abandons 2025 - 42m Dramat Western Otto Bathurst Stephen Surjik USA Dramat Western Lena Headey Gillian Anderson (Sezon 1) Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością - splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic - w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

1 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Dramat Sci-Fi Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Sci-Fi Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"