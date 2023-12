"Halo" - 2. sezon: mamy zwiastun i datę premiery. Master Chief powraca

"Halo": zwiastun 2. sezonu

"Halo": fabuła 2. sezonu

W 2. sezonie Master Chief John-117 prowadzi swoją drużynę elitarnych Spartan przeciwko obcej zagrożenia znanemu jako Covenant. W następstwie wstrząsającego wydarzenia na opustoszałej planecie John nie może pozbyć się uczucia, że nadchodzą brzemienne w skutki zmiany. Bohater ryzykuje wszystko, aby udowodnić to, w co nikt inny nie chce uwierzyć - że Covenant przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. W obliczu zagłady galaktyki John wyrusza w podróż, aby znaleźć klucz do zbawienia ludzkości albo jej zagłady - Halo. Pablo Schreiber wciela się w Master Chiefa Johna-117. Natascha McElhone gra doktor Catherine Halsey, która stworzyła superżołnierzy z programu Spartan. Sztuczną inteligencją imieniem Cortana, podobnie jak w grach, jest Jen Taylor Bokeem Woodbine wciela się w Sorena-066, kosmicznego pirata, który będzie musiał stawić czoła swoim dawnym wojskowym przełożonym oraz swojemu staremu kumplowi, Master Chiefowi . Oprócz tego w obsadzie znaleźli się Shabana Azmi Pierwsza część strzelankizostała wydana przez Microsoft w 2001 roku. Od tego czasu sprzedano łącznie ponad 77 milionów egzemplarzy gry, zaś przychody wydawcy wyniosły 5 miliardów dolarów. Najnowsza odsłona, " Halo: Infinite ", zadebiutuje na rynku w grudniu.