XBOX20: Teaser serialu "Halo" i już dostępny multiplayer "Halo: Infinite"

"Halo" - przeklęta ekranizacja?

#XBOX20 - Mutliplayer "Halo: Infinite" już dostępny

Za nami specjalna konferencja z okazji 20-lecia marki Xbox. A na niej - sporo niespodzianek. Podczas prezentacji zobaczyliśmy m.in. krótki teaser serialu " Halo ". Czekacie na produkcję osadzoną w tym uniwersum?Realizowany dla Paramount+ serial ma szansę przełamać trwającą od niemal dwóch dekad klątwę adaptacji " Halo ". W 2007 roku cykl miał doczekać się ekranizacji w postaci filmu kinowego wyprodukowanego przez Petera Jacksona Neillem Blomkampem za kamerą. Projekt nie doszedł jednak do skutku. Później zaś rozpoczęła się seria zapowiedzi odwołanych ostatecznie filmów oraz seriali.9-odcinkowy cykl współprodukowany przez Amblin Entertainment, miał trafić najpierw do telewizji Showtime. Ostatecznie, w lutym bieżącego roku zmienił jednak studio i będzie produkcją Paramountu. Serial ma się rozgrywać w XXVI wieku i opowie o walce ludzi z Przymierzem kosmicznych najeźdźców. Telewizyjnepołączy wątki osobiste z akcją, przygodą oraz wystawną wizją świata przyszłości.Pierwsza część strzelankizostała wydana przez Microsoft w 2001 roku. Od tego czasu sprzedano łącznie ponad 77 milionów egzemplarzy gry, zaś przychody wydawcy wyniosły 5 miliardów dolarów. Najnowsza odsłona, " Halo: Infinite ", zadebiutuje na rynku w grudniu. Halo Infinite " zadebiutuje na konsolach Xbox Series X|S, Xbox One oraz komputerach PC za niecały miesiąc, 8 grudnia, jednak już dziś możecie zacząć zabawę w trybie multiplayer. Podczas prezentacji z okazji 20-lecia marki Xbox (i tym samym marki "Halo") deweloperzy ze studia 343 Industries ogłosili, że już dziś każdy będzie mógł pobrać tryb multiplayer i rozpocząć zabawę w pierwszym sezonie.Choć po uruchomieniu gry zobaczycie napis BETA, to wszystkie odblokowane przedmioty i cały postęp przeniesie się do pełnej wersji w dniu oficjalnej premiery. Warto też wspomnieć o tym, że twórcy zdecydowali się na rozdzielenie kampanii dla jednego gracza od trybu multiplayer - kampania będzie płatna (lub do pobrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass), zaś multiplayer będzie dostępny za darmo dla każdego gracza PC i Xbox.Ważnym ogłoszeniem dla fanów Xboksa, choć niezwiązanym bezpośrednio z "Halo", było również dodanie ponad 70 gier z konsol Xbox Classic i Xbox 360, które od dzisiaj zadziałają na Xbox One i Xbox Series X|S w ramach wstecznej kompatybilności. Znalazły się wśród nich takie tytuły jak trylogie "Max Payne" czy "F.E.A.R.". Pełna listę nowych tytułów znajdziecie klikając tutaj.