"Hellboy" dostaje nową, ryzykowną datę premiery

Należące do Lionsgate'u Summit Entertainment ogłosiło w środę nową datę premiery komiksowego widowiska. I niektórzy fani zapewne poczuli się zaniepokojeni. Studio wprowadzi bowiem film w okresie, kiedy konkurencja będzie oferować Amerykanom potencjalnie mocne tytuły.Amerykańska premiera zaplanowana została na 12 kwietnia 2019 roku. Tego samego dnia do kin wejdą trzy inne duże filmy, w tym widowisko z Robertem Downeyem Jr. i ekranizacja młodzieżowego bestsellera. Tydzień wcześniej swoją premierę będzie miało komiksowe widowisko. Do kin ma też wejść 5 kwietnia ekranizacja słynnego horroru Stephena Kinga Pierwotniemiał trafić do kin w 11 stycznia, którą to datę dzielił z filmem(jedną z głównych ról gra w nim Brad Pitt ). Powody przesunięcia premiery o trzy miesiące nie zostały podane.