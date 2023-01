Netflix nie boi się przysłowia "kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera"

"Korporacja Konspiracja" - miał być kolejny sezon, Netflix zmienił zdanie

Netflix to kolejna po HBO Max platforma, która przeszła w tryb rzeźni. W ciągu ostatnich miesięcy skasowanych zostało sporo seriali (w tym tak popularne jak " 1899 ") i nic nie wskazuje na to, że na tym się skończy. Właśnie dowiedzieliśmy się, że pod topór poszła " Korporacja Konspiracja ".Informację o skasowaniu serialu " Korporacja Konspiracja " potwierdził sam twórca Shion Takeuchi we wpisie na Twitterze. Decyzja o zakończeniu jest o tyle zaskakująca, że wcześniej platforma dała zielone światło na jego kontynuację. Jaki jest powód zmiany tej decyzji, tego nie wiemy. Korporacja Konspiracja " to animowana komedia dla dorosłych o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata. Od zawiłego tuszowania faktów przez tajne stowarzyszenia po etykietę zamaskowanych orgii - nawigowanie po kulturze biurowej w Cognito Inc. może być trudne, szczególnie dla antyspołecznej geniuszki technologii Reagan Ridley. Nawet w miejscu pracy pełnym zmiennokształtnych gadów i paranormalnych grzybów jest postrzegana jako dziwaczka, która wierzy, że może zmienić świat. Reagan uważa, że jeśli tylko zdoła poradzić sobie ze swoim oderwanym od rzeczywistości, wiecznie piszącym manifesty ojcem, nieodpowiedzialnymi współpracownikami i wreszcie zgarnąć awans, o którym marzy od dawna, odmieni życie swoje i innych.Gwiazdami serialu byli: Lizzy Caplan Wpis Takeuchiego znajdziecie poniżej:Platforma Netflix w ostatnich tygodnia zdecydowała się na zakończenie prac nad wieloma tytułami. Największym szokiem była informacja o tym, że nie będzie drugiego sezonu " 1899 ". Serial cieszył się sporą popularnością, choć jego wyniki powoli się rozkręcały.W listopadzie i grudniu po pierwszych sezonach skasowane zostały m.in.: " Klub Północny ", " Blockbuster ", " Bękart z piekła rodem ", " Niedoskonali " oraz " Droga do awansu ".Dwa sezony przetrwały z kolei " Przeznaczenie: Saga Winx " i " Warrior Nun ".