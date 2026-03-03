Newsy Filmy "Krzyk 7" numerem 1 w Polsce!
Informacja sponsorowana /
Powrót słynnej serii został bardzo dobrze przyjęty przez polską publiczność. "Krzyk 7" w pierwszy weekend wyświetlania przyciągnął do kin rekordową widownię: 78 104 osoby. To najlepsze otwarcie filmu z cyklu zapoczątkowanego w 1996 roku przez legendę horroru Wesa Cravena.

Za kamerą stanął tym razem Kevin Williamson, scenarzysta pierwszych "Krzyków" i producent wykonawczy kilku następnych filmów. – Zrobiłem wszystko, co mogłem, by film był nowy i świeży – mówił reżyser w jednym z wywiadów. – Tak naprawdę nigdy nie opuściłem świata "Krzyku". Przez cały czas byłem gdzieś obok – dodawał.


"Krzyk 7" okazał się numerem jeden minionego weekendu w boxoffice.pl. Wyprzedził "Piep*zyć Mickiewicza 3" i "Wichrowe wzgórza".

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

"Krzyk 7" już w kinach!

Zwiastun filmu "Krzyk 7"




