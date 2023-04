Nowe kategorie. "The Last of Us", "Krzyk VI" i "Top Gun: Maverick" faworytami



Serial Killers o "The Last of Us"



Zwiastun filmu "Krzyk VI"



Nagrody MTV 2023: Nominacje w kategoriach filmowych i serialowych



W tym roku Nagrody MTV powiększyły się o dwie nowe kategorie. Po raz pierwszy nagrodzone zostaną obsady (kategoria łączona dla filmów i seriali) oraz najlepsza ekranowa ekipa w reality show.Również sześć nominacji zdobył. Film może jednak zdobyć jedynie pięć statuetek, ponieważ otrzymał dwie nominacje w kategorii piosenka.Po cztery nominacje otrzymały serialeGospodynią ceremonii wręczenia nagród MTV będzie Drew Barrymore FILMSERIALWYSTĘP AKTORSKI W FILMIEWYSTĘP AKTORSKI W SERIALUBOHATERZŁOCZYŃCAM3GAN –Miś -POCAŁUNEKWYSTĘP KOMEDIOWYPRZEŁOM AKTORSKIWALKA Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) — Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface — Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) — Keanu Reeves (John Wick) vs. wszyscy —Ucieczka z Narkina 5 —NAJLEPIEJ ZAGRANE PRZERAŻENIEDUET Jenna Ortega + Thing —BOHATERSKA OBSADAPIOSENKADemi Lovato — "Still Alive" (Doja Cat — "Vegas" (Lady Gaga — "Hold My Hand" (OneRepublic — "I Ain’t Worried" (Rihanna — "Lift Me Up" (Taylor Swift — "Carolina" (