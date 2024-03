Ben Affleck wraca jako "Księgowy". Amazon MGM nakręci sequel

"Księgowy 2" powstaje. Co wiemy o kontynuacji?

Zwiastun filmu "Księgowy"

OczywiścieW filmie pojawią się także inne osoby znane z oryginału: Jon Bernthal Za projekt odpowiadają twórcy: reżyser Gavin O'Connor oraz scenarzysta Bill Dubuque był historią Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, którego więcej łączy z liczbami niż z ludźmi. Pod osłoną małomiasteczkowego biura rachunkowego pracuje dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie w charakterze niezależnego księgowego. Kiedy Wydział ds. ścigania przestępstw Departamentu Skarbu, prowadzony przez Raya Kinga, zaczyna się nim coraz bardziej interesować, Christian podejmuje współpracę z legalnym klientem - nowoczesną firmą specjalizującą się w dziedzinie robotyki. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. Jednak, kiedy Christianowi udaje się uzyskać prawdziwy obraz sytuacji finansowej firmy i zbliżyć się do odkrycia prawdy, liczba ofiar zaczyna niebezpiecznie wzrastać.Kontynuacja rozpocznie się od morderstwa byłego szefa Mediny. Bohaterka będzie zmuszona prosić Chrisa o pomoc. Ten, wraz ze swoim bratem Braxem, rozpoczyna powolne układanie spiskowych puzzli, by odkryć prawdę o zbrodni. Kiedy jest bliski odsłonięcia tajemnicy, jego śladem zaczynają podążać bezwzględni zabójcy...