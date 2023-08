"Legion samobójców": będzie "Ayer Cut"? James Gunn daje nadzieję na wersję reżyserską

Ayer o fanach i krytykach "Legionu samobójców"

James Gunn obiecuje, że pokaże światu "Ayer Cut"

Gwiazdami produkcji byli m.in. Margot Robbie Jared Leto . Reżyser twierdzi, że jest ona niezgodna z jego oryginalną intencją i nie zawiera wielu spośród nakręconych przez niego scen., napisał reżyser w serwisie X, jeszcze niedawno znanym jako Twitter. Ayer opublikował swój wpis w reakcji na komentarz do nowego zdjęcia Jokera , jakie wrzucił wcześniej reżyser., napisał użytkownik "The Nerd race Podcast"., odpisał Ayer Gunn - obecny szef DC Films, który zresztą sam również wyreżyserował film o legionie samobójców - twierdzi, że przyjdzie czas, by pokazać wersję Ayera , dodał Ayer