Czy "Peacemaker" jest częścią nowego uniwersum DC? James Gunn wyjaśnia

"Peacemaker" jest częścią DCEU czy DCU?

Jedną z rzeczy, które James Gunn wreszcie jasno wyjaśnił, jest to, jaki jest status serialuw nowym uniwersum DC - DCU.Przypomnijmy: James Gunn jest twórcą serialu. James Gunn jest też jednym z szefów DC Studios odpowiedzialnym za DCU, czyli reboot uniwersum DC w Warner Bros. Jednak pierwszy sezonpowstał jeszcze w czasach istnienia poprzedniego uniwersum - DCEU.Jak więc jest z tym serialem? Gunn odpowiedział wprost:Jednak drugi sezon serialu będzie już częścią DCU.Jak to wpłynie na bohaterów serialu? Tego na razie nie wiemy. James Gunn potwierdził również to, co wcześniej zdradzili John Cena i żona Gunna Jennifer Holland Gunn jest autorem scenariusza wszystkich odcinków, jednak nie będzie reżyserem ich wszystkich. A to z tego powodu, że, którego reżyserem jest Gunn Szef DC Studios potwierdził również, że. Opóźni się jednak za sprawą ubiegłorocznego strajku scenarzystów. Premiery serialu możemy się więc spodziewać dopiero po drugim sezonie