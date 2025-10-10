"Harry Potter": Kogo zagra Lambert Wilson i jak wygląda Hogwart? Wiemy!

Kolejne wieści z planu serialu "Harry Potter". Na najnowszych zdjęciach zza kulis produkcji HBO prezentuje się Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie: możemy zobaczyć, jak będą wyglądać znajome miejsca w nowej wersji. Ujawniono też, kto wciela się w nieoczekiwaną postać, która pojawiła się na zdjęciach z planu opublikowanych wczoraj.
Czy to nowa chatka Hagrida? W Hertfordshire w Anglii zbudowano scenografię, która odegra na ekranie fragmenty Hogwartu.
Na zdjęciach z planu możemy wypatrzeć fragmenty zamkowych murów (reszta zapewne zostanie "dobudowana" za pomocą komputera), szklarnię pani Sprout, ogród prowadzący na boisko do Quidditcha oraz budynek, który najprawdopodobniej jest chatką Hagrida
.
Lambert Wilson i Marthe Keller w serialu "Harry Potter"
Getty Images © Andreas Rentz
Spostrzegawczy fani wypatrzyli na wczorajszych zdjęciach z planu postać Nicolasa Flamela
oraz jego żony, Perenelli
. Było to o tyle nieoczekiwane, że ta dwójka, choć wspomina się o niej w "Kamieniu Filozoficznym
", nie występuje tam we własnej osobie. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra tych bohaterów.
W roli Nicolasa Flamela pojawi się francuski aktor Lambert Wilson
, znany m.in. z "Matriksa Reaktywacji
" czy polskiego filmu "Chopin, Chopin!
". Jako Perenella wystąpi z kolei szwajcarska aktorka Marthe Keller
("Maratończyk
", "Bobby Deerfield
").
Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"