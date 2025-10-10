Newsy Seriale "Harry Potter": Kogo zagra Lambert Wilson i jak wygląda Hogwart? Wiemy!
źródło: Getty Images
autor: Arnold Jerocki
Kolejne wieści z planu serialu "Harry Potter". Na najnowszych zdjęciach zza kulis produkcji HBO prezentuje się Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie: możemy zobaczyć, jak będą wyglądać znajome miejsca w nowej wersji. Ujawniono też, kto wciela się w nieoczekiwaną postać, która pojawiła się na zdjęciach z planu opublikowanych wczoraj.

Czy to nowa chatka Hagrida?



W Hertfordshire w Anglii zbudowano scenografię, która odegra na ekranie fragmenty Hogwartu. Na zdjęciach z planu możemy wypatrzeć fragmenty zamkowych murów (reszta zapewne zostanie "dobudowana" za pomocą komputera), szklarnię pani Sprout, ogród prowadzący na boisko do Quidditcha oraz budynek, który najprawdopodobniej jest chatką Hagrida











Lambert Wilson i Marthe Keller w serialu "Harry Potter"



GettyImages-1208368511.jpg Getty Images © Andreas Rentz


Spostrzegawczy fani wypatrzyli na wczorajszych zdjęciach z planu postać Nicolasa Flamela oraz jego żony, Perenelli. Było to o tyle nieoczekiwane, że ta dwójka, choć wspomina się o niej w "Kamieniu Filozoficznym", nie występuje tam we własnej osobie. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra tych bohaterów.

W roli Nicolasa Flamela pojawi się francuski aktor Lambert Wilson, znany m.in. z "Matriksa Reaktywacji" czy polskiego filmu "Chopin, Chopin!". Jako Perenella wystąpi z kolei szwajcarska aktorka Marthe Keller ("Maratończyk", "Bobby Deerfield").

Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".
  
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.


Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"


