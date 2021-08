"Matrix 4": Ujawniono tytuł i zwiastun... ale tylko uczestnikom CinemaCon

Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia odbywającej się w Las Vegas konferencji hollywoodzkiej branży filmowej CinemaCon była prezentacja studia Warner Bros. Jej goście mieli okazję obejrzeć klipy z większości tegorocznych premier, a także pierwszy zwiastun nowego " Matriksa ".Warner Bros. na razie nie wypuściło zwiastuna do sieci. Fani na całym świecie muszą więc zadowolić się jego opisem.Zwiastun ujawnia również oficjalny tytuł nowej części. Jest on zgodny ze spekulacjami, jakie od dłuższego czasu pojawiały się w sieci. Brzmi bowiem " The Matrix: Resurrections ".Premiera widowiska planowana jest na grudzień. W Ameryce film trafi od razu na platformę HBO Max.