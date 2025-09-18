Newsy Seriale Telewizja Emisja odcinka "Miasteczka South Park" przesunięta. Co się stało?
Comedy Central nie wyemituje w terminie najnowszego odcinka "Miasteczka South Park". Kolejny epizod 27. sezonu animowanej komedii miał pojawić się na ekranach w środę. Tego samego dnia otrzymaliśmy oświadczenie od twórców, Matta Stone’a i Treya Parkera.

Premiera odcinka "South Park" opóźniona. Co się stało?



Wygląda na to, że kiedy robisz wszystko na ostatnią chwilę, czasem nie udaje się tego zrobić. To nasza wina. Nie zdążyliśmy. Dziękujemy Comedy Central i fanom "South Park" za wyrozumiałość. Oglądajcie w przyszłym tygodniu – przekazali publice twórcy serialu. 

W wyniku opóźnienia Comedy Central zmienia również datę emisji pozostałych sześciu odcinków sezonu. Kolejne pojawią się na antenie 24 września, 15 i 29 października, 12 i 26 listopada i 10 grudnia.

W zeszłym tygodniu Comedy Central zrezygnowała z powtórki epizodu, w którym został sportretowany zamordowany Charlie Kirk. Nowy odcinek miał być pierwszym wyemitowanym po zamachu. Tegoroczny sezon "South Park" parodiował wielu prominentnych polityków i osoby związane z prawą stroną amerykańskiej sceny politycznej. Byli to m.in. prezydent Donald Trump, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, a także miliarderzy Mark Zuckerberg i Tim Cook.

Charlie Kirk w "Miasteczku South Park". Jak pokazano aktywistę?



Zamordowany komentator został sportretowany w drugim odcinku 27. sezonu. Epizod o tytule "Got a Nut" opowiada historię Erica Cartmana, który postanawia zostać prawicowym twórcą podcastów. Upodabnia się do Kirka i tak jak on rusza w trasę po kampusach uniwersyteckich, aby debatować ze studentami. Bierze też udział w ceremonii wręczenia Nagrody imienia Charliego Kirka dla Młodych Mistrzów Debatowania.


Przed śmiercią Kirk udostępnił w mediach społecznościowych fragment serialu, mówiąc "South Park robi to dobrze". – Mamy dobre nastawienie do żartów z nas. To wszystko jest zwycięstwem. My, konserwatyści, mamy grubą skórę, a nie cienką, i możecie się z nas naśmiewać, a to nie ma znaczenia – dodał.

Co rozwścieczyło Donalda Trumpa? Zobaczcie kontrowersyjne fragmenty "Miasteczka South Park"



Pierwszy odcinek nowego sezonu został poświęcony Donaldowi Trumpowi, a w szczególności pozwom, jakie składa przeciwko osobom i instytucjom, które publicznie go krytykują. Kontrowersyjne fragmenty zostały udostępnione na oficjalnym kanale "Miasteczka South Park" na YouTubie.



