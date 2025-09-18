Emisja odcinka "Miasteczka South Park" przesunięta. Co się stało?

Comedy Central nie wyemituje w terminie najnowszego odcinka "Miasteczka South Park". Kolejny epizod 27. sezonu animowanej komedii miał pojawić się na ekranach w środę. Tego samego dnia otrzymaliśmy oświadczenie od twórców, Matta Stone’a i Treya Parkera.
Premiera odcinka "South Park" opóźniona. Co się stało?
– Wygląda na to, że kiedy robisz wszystko na ostatnią chwilę, czasem nie udaje się tego zrobić. To nasza wina. Nie zdążyliśmy. Dziękujemy Comedy Central i fanom "South Park" za wyrozumiałość. Oglądajcie w przyszłym tygodniu
– przekazali publice twórcy serialu.
W wyniku opóźnienia Comedy Central zmienia również datę emisji pozostałych sześciu odcinków sezonu. Kolejne pojawią się na antenie 24 września, 15 i 29 października, 12 i 26 listopada i 10 grudnia
.
W zeszłym tygodniu Comedy Central zrezygnowała z powtórki epizodu, w którym został sportretowany zamordowany Charlie Kirk. Nowy odcinek miał być pierwszym wyemitowanym po zamachu. Tegoroczny sezon "South Park
" parodiował wielu prominentnych polityków i osoby związane z prawą stroną amerykańskiej sceny politycznej. Byli to m.in. prezydent Donald Trump
, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, a także miliarderzy Mark Zuckerberg i Tim Cook.
Charlie Kirk w "Miasteczku South Park". Jak pokazano aktywistę?
Zamordowany komentator został sportretowany w drugim odcinku 27. sezonu. Epizod o tytule "Got a Nut" opowiada historię Erica Cartmana, który postanawia zostać prawicowym twórcą podcastów
. Upodabnia się do Kirka i tak jak on rusza w trasę po kampusach uniwersyteckich, aby debatować ze studentami. Bierze też udział w ceremonii wręczenia Nagrody imienia Charliego Kirka dla Młodych Mistrzów Debatowania.
Przed śmiercią Kirk udostępnił w mediach społecznościowych fragment serialu, mówiąc "South Park robi to dobrze
". – Mamy dobre nastawienie do żartów z nas. To wszystko jest zwycięstwem. My, konserwatyści, mamy grubą skórę, a nie cienką, i możecie się z nas naśmiewać, a to nie ma znaczenia
– dodał.
Co rozwścieczyło Donalda Trumpa? Zobaczcie kontrowersyjne fragmenty "Miasteczka South Park"
Pierwszy odcinek nowego sezonu został poświęcony Donaldowi Trumpowi
, a w szczególności pozwom, jakie składa przeciwko osobom i instytucjom, które publicznie go krytykują. Kontrowersyjne fragmenty zostały udostępnione na oficjalnym kanale "Miasteczka South Park
" na YouTubie.