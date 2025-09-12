Newsy Seriale Telewizja "South Park" portretował Charliego Kirka. Odcinek został wycofany
"South Park" portretował Charliego Kirka. Odcinek został wycofany

Zabójstwo prawicowego komentatora politycznego Charliego Kirka wstrząsnęło amerykańską opinią publiczną. W ostatnich tygodniach aktywista był jedną z publicznych osób, które zostały sportretowane w najnowszych odcinkach serialu "Miasteczko South Park". W mediach społecznościowych nie brakuje głosów oskarżających twórców o podżeganie do przemocy. W świetle tych wydarzeń zareagowała także stacja Comedy Central.

Charile Kirk w "South Park". O co są oskarżani twórcy serialu?

 

Zamordowany komentator został sportretowany w drugim odcinku 27. sezonu, który aktualnie jest emitowany. Epizod o tytule "Got a Nut" opowiada historię Erica Cartmana, który postanawia zostać prawicowym twórca podcastów. Upodabnia się do Kirka i tak jak on rusza w trasę po kampusach uniwersyteckich, aby debatować ze studentami. Bierze też udział w ceremonii wręczenia Nagrody imienia Charliego Kirka dla Młodych Mistrzów Debatowania.


Przed śmiercią Kirk udostępnił w mediach społecznościowych fragment serialu, mówiąc "South Park robi to dobrze". – Mamy dobre nastawienie do żartów z nas. To wszystko jest zwycięstwem. My, konserwatyści, mamy grubą skórę, a nie cienką, i możecie się z nas naśmiewać, a to nie ma znaczenia – dodał.

Po zabójstwie nie brakuje głosów oskarżających serial o podżeganie do przemocy wobec prawicy. Twórcy "South Park" od początku emisji 27. sezonu natykają się na kolejne reakcje związane z portretowaniem ludzi związanych z polityką, w tym prezydenta Donalda Trumpa (więcej przeczytasz tutaj: Biały Dom wydaje oświadczenie po premierze 27. sezonu "South Park", oraz tutaj: "South Park" nie przestaje śmiać się z Trumpa. Co dzieje się w nowym odcinku?).

Stacja Comedy Central podjęła decyzję o usunięciu odcinka z Kirkiem z harmonogramu emisji. Powtórka była zaplanowana na środowy wieczór, czyli w dniu morderstwa. Według źródeł z wewnątrz firmy "Got a Nut" nie wróci na antenę w najbliższej przyszłości. Epizod jest wciąż dostępny na platformie streamingowej Paramount+.
 

