"South Park" portretował Charliego Kirka. Odcinek został wycofany

Zabójstwo prawicowego komentatora politycznego Charliego Kirka wstrząsnęło amerykańską opinią publiczną. W ostatnich tygodniach aktywista był jedną z publicznych osób, które zostały sportretowane w najnowszych odcinkach serialu "Miasteczko South Park". W mediach społecznościowych nie brakuje głosów oskarżających twórców o podżeganie do przemocy. W świetle tych wydarzeń zareagowała także stacja Comedy Central.
Charile Kirk w "South Park". O co są oskarżani twórcy serialu?
Zamordowany komentator został sportretowany w drugim odcinku 27. sezonu, który aktualnie jest emitowany. Epizod o tytule "Got a Nut" opowiada historię Erica Cartmana, który postanawia zostać prawicowym twórca podcastów.
Upodabnia się do Kirka i tak jak on rusza w trasę po kampusach uniwersyteckich, aby debatować ze studentami. Bierze też udział w ceremonii wręczenia Nagrody imienia Charliego Kirka dla Młodych Mistrzów Debatowania.
Przed śmiercią Kirk udostępnił w mediach społecznościowych fragment serialu, mówiąc "South Park robi to dobrze
". – Mamy dobre nastawienie do żartów z nas. To wszystko jest zwycięstwem. My, konserwatyści, mamy grubą skórę, a nie cienką, i możecie się z nas naśmiewać, a to nie ma znaczenia
– dodał. Po zabójstwie nie brakuje głosów oskarżających serial o podżeganie do przemocy wobec prawicy
. Twórcy "South Park
" od początku emisji 27. sezonu natykają się na kolejne reakcje związane z portretowaniem ludzi związanych z polityką, w tym prezydenta Donalda Trumpa
(więcej przeczytasz tutaj: Biały Dom wydaje oświadczenie po premierze 27. sezonu "South Park"
, oraz tutaj: "South Park" nie przestaje śmiać się z Trumpa. Co dzieje się w nowym odcinku?
). Stacja Comedy Central podjęła decyzję o usunięciu odcinka z Kirkiem z harmonogramu emisji. Powtórka była zaplanowana na środowy wieczór, czyli w dniu morderstwa
. Według źródeł z wewnątrz firmy "Got a Nut" nie wróci na antenę w najbliższej przyszłości. Epizod jest wciąż dostępny na platformie streamingowej Paramount+.
Co rozwścieczyło Donalda Trumpa? Zobaczcie kontrowersyjne fragmenty "Miasteczka South Park"
Pierwszy odcinek nowego sezonu został poświęcony Donaldowi Trumpowi
, a w szczególności pozwom, jakie składa przeciwko osobom i instytucjom, które publicznie go krytykują. Kontrowersyjne fragmenty zostały udostępnione na oficjalnym kanale "Miasteczka South Park
" na YouTubie.